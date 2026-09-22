Sağlıkta yapay zeka tehdidi: 'Algoritmalara bakarak ilaç kullanmayın'

Elazığ Belediyesi Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sağlıklı Yaşam Merkezi tarafından düzenlenen "Gereksiz ve Bilinçsiz İlaç Kullanımı" seminerinde, yapay zeka teknolojilerinin sağlık alanında kontrolsüz kullanımı ve beraberinde getirdiği tehlikeler ele alındı. Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, yapay zeka yönlendirmesiyle ilaç tüketiminin toplumsal boyutları masaya yatırıldı.

Seminer kapsamında sunum yapan Dr. Eczacı Oğuzhan Tatar, vatandaşların sağlık şikayetlerinde hekim ya da eczacıya danışmak yerine doğrudan yapay zeka tabanlı yazılımlara başvurduğuna dikkat çekti.

"YAPAY ZEKA HEKİM VEYA ECZACI DEĞİLDİR"

Aptalca ya da basit görülen sağlık şikayetlerinde dahi yapay zekadan medet umulmasının yanlışlığını belirten Dr. Eczacı Tatar, "Günümüzde basit bir baş ağrısı veya mide bulantısı yaşayan vatandaşlarımız, hekime başvurmak yerine yapay zekaya sorular sorarak teşhis koydurmaya ve ilaç belirlemeye çalışıyor. Yapay zeka en nihayetinde bir yazılım ve algoritma sistemidir; hekim değildir, eczacı değildir" dedi.

"ORGAN HASARLARINA YOL AÇABİLİR"

Yapay zeka sistemlerinin insan biyolojisinin karmaşık yapısını değerlendiremeyeceğini vurgulayan Tatar, şu ifadeleri kullandı:

"Yapay zeka kişinin klinik geçmişini, alerjik durumunu veya vücut reaksiyonlarını analiz edemez. Yapay zekanın yönlendirmesiyle bilinçsizce alınan ilaçlar, ciddi sağlık sorunlarına ve organ hasarlarına yol açabilecek potansiyele sahiptir."

Seminerde ayrıca Elazığ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Eyüp Esergün de reçetesiz ilaç kullanımının ve bağımlılık yapıcı maddelerin hukuki ile toplumsal boyutlarına ilişkin bilgilendirmede bulundu. Etkinlik, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.