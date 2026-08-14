Sahte güneş gözlüklerine dikkat!

Güneş gözlüğü seçimi, göz sağlığını korumak için kritik bir önem taşıyor.

Bazı satıcıların daha ucuz fiyatlı sahte güneş gözlüklerini piyasaya sürdükleri bilinirken, Eskişehir'de yaklaşık 40 yıldır gözlükçülük yapan Bülent Görgün, konuyla ilgili vatandaşlara uyarılarda bulundu. Görgün, optisyen olmayan veya belgesi bulunmayan yerlerden alınan gözlüklerin göz sağlığını tehdit ettiğini vurguladı.

"BELGESİ BULUNMAYAN İŞLETMELERDEN ALINAN GÖZLÜKLER GÖZÜ BOZABİLİR"

Sahte olarak nitelendirilen gözlüklerin kalitesiz malzemelerden üretildiğine dikkat çeken gözlükçü Bülent Görgün, "Bu tür gözlükleri boyadan, poşetten yapıyorlar. Ne odak var ne başka bir şey, göz sağlığına büyük zararlar verebiliyor. Bizim gibi optisyen olan, devletle anlaşmalı yerlerde öyle ürünlerin satılması yasaktır. Müşterilerimiz, en çok polarize camları tercih ediyorlar. Polarize camlar yansımaları önlüyor. Polarize çok şart değil ama UV koruması önemlidir. Güneş gözlüklerinin fiyatı bin TL'den başlıyor. Mavi ışık korumalı optik camlar ise 2 bin 200 TL civarındadır. Beğenilen bir çerçeve de en az 600 TL tutsa, güneş gözlüğünün ortalama fiyatının 2 bin 500, 3 bin TL civarında olduğunu söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.