Sezon açıldı, uzman uyardı: Balık satın alırken ve pişirirken bunlara dikkat!

Denizlerde av yasağının sona ermesi ve balık sezonunun açılmasıyla birlikte, uzmanlar sağlıklı bir beslenme düzeni için balık tüketiminin püf noktalarına dikkat çekiyor. Balığın kaliteli protein, B12 ve D vitamini, iyot, selenyum ile Omega-3 yağ asitleri açısından benzersiz bir kaynak olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Uzman Diyetisyen Banu Doğanlar, tüketim miktarının yanı sıra balığın türü, tazeliği ve pişirilme şeklinin de büyük önem taşıdığını vurguladı.

"HAFTADA EN AZ İKİ KEZ TÜKETİLMELİ, ÇEŞİTLİLİK SAĞLANMALI"

Balık tüketiminin yalnızca av sezonuyla sınırlandırılmaması gerektiğini ifade eden Uzm. Dyt. Banu Doğanlar, haftalık beslenme rutini için şu önerilerde bulundu:

"Genel olarak haftada en az iki kez balık tüketimi iyi bir hedeftir. Bu öğünlerden en az birinin somon, sardalya, uskumru veya hamsi gibi yağlı balıklardan seçilmesi Omega-3 alımını artırmak açısından faydalı olur. Aynı balığı sürekli tüketmek yerine farklı türleri dönüşümlü olarak tercih etmek hem besin çeşitliliğini artırır hem de belirli bir balık türüne özgü çevresel kirleticilere maruziyeti azaltmaya yardımcı olur."

BÜYÜK BALIKLARDA CIVA RİSKİNE DİKKAT!

Kamuoyunda yaygın olan "Büyük balık daha sağlıklıdır" algısının doğru olmadığını belirten Doğanlar, uzun yaşayan ve yırtıcı olan büyük balıklarda ağır metal birikimi olabileceğine işaret etti. Cıvanın besin zincirinde biriktiğini ifade eden Doğanlar; köpekbalığı, kılıç balığı, kral uskumru, marlin ve bigeye ton balığı gibi türlerin cıva açısından daha yüksek risk taşıdığını, bu nedenle daha küçük ve çeşitli balık türlerinin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.

TAZE BALIK NASIL ANLAŞILIR?

Taze balığın yoğun ve rahatsız edici bir kokuya sahip olmaması gerektiğinin altını çizen Uzm. Dyt. Doğanlar, satın alma aşamasında dikkat edilecek kriterleri şöyle özetledi:

Koku: Taze balık hafif ve temiz kokmalıdır; amonyak, ekşi veya bayat koku barındırmamalıdır.

Gözler ve Et Dokusu: Gözler berrak, parlak ve hafif bombeli olmalı; balığın eti sıkı ve elastik bir yapı sunmalıdır.

Solungaç ve Deri: Solungaçların parlak kırmızı, derinin ise canlı ve parlak görünmesi tazeliğin ana göstergelerindendir.

"FIRIN VE BUĞULAMA EN SAĞLIKLI SEÇENEKLER"

Balığın besin değerini kaybetmemesi için doğru pişirme yönteminin seçilmesi gerektiğini belirten Doğanlar, fırın ve buğulama yöntemlerinin ilave yağ miktarını kontrol etmek ve doğal lezzeti korumak adına ilk sırada yer alması gerektiğini söyledi. Izgaranın da uygun sıcaklıkta kurutulmadan yapılabileceğini aktaran uzman, çok yüksek ısıda uzun süre pişirmekten ve balığı yakmaktan kaçınılması gerektiği uyarısıyla sözlerini tamamladı.