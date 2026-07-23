Sıcak havalarda tansiyon hastaları dikkat: Uzman isimden hayati uyarılar

Yaz aylarında etkisini artıran aşırı sıcaklar, tansiyon hastaları başta olmak üzere kronik rahatsızlığı bulunan bireyler için ciddi sağlık risklerini beraberinde getiriyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Selim Özgül, sıcak havalarda vücudun serinleyebilmek adına damarları genişlettiğini, bu durumun ve terlemeyle oluşan sıvı-mineral kaybının tansiyon dengesizliklerini tetiklediğini belirtti.

Özellikle ileri yaştakiler ile kalp ve böbrek rahatsızlığı olan kişilerin bu değişimlerden daha fazla etkilendiğini ifade eden Dr. Özgül, tansiyonun aşırı düşmesinin baş dönmesi, halsizlik, bayılma hissi ve denge kaybı gibi şikayetlere yol açabileceğini kaydetti.

"İLAÇ DOZUNU KENDİ KAFANIZA GÖRE DEĞİŞTİRMEYİN"

Yaz aylarında tansiyon değerlerinin değiştiğini gören bazı hastaların en büyük hatalardan birini yaparak ilaçlarını bıraktığını veya doz kestiğini belirten Dr. Selim Özgül, şu ifadeleri kullandı:

"Tansiyon ilaçlarının dozu yalnızca doktor tarafından değerlendirilerek gerekir ise değiştirilmelidir. Hastaların düzenli olarak tansiyonlarını ölçmeleri, değerlerini not etmeleri ve olağan dışı değişikliklerde doktorlarına başvurmaları önem taşır. Kendi kendine ilaç bırakmak ya da doz değiştirmek, kontrolsüz tansiyon yükselmesine ve çok ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir."

SICAK HAVALARDA ALINMASI GEREKEN BASİT ÖNLEMLER

Aşırı sıcak dönemlerde basit önlemlerle hayati risklerin önüne geçilebileceğini vurgulayan Dr. Özgül, tansiyon hastalarına şu tavsiyelerde bulundu:

Düzenli Su Tüketimi: Susamayı beklemeden gün boyunca düzenli aralıklarla su içilmeli.

Güneşten Korunma: Günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkılmamalı, gölgede kalmaya özen gösterilmeli, ince ve açık renkli kıyafetler tercih edilmeli.

Fiziksel Aktivite: Ağır egzersizler ve fiziksel aktiviteler sabah erken veya akşam serinliğinde yapılmalı.

Beslenme Düzeni: Aşırı tuzlu ve işlenmiş gıdalardan kaçınılmalı, ağır yemekler yerine hafif ve dengeli öğünler tercih edilmeli.

Dr. Özgül; şiddetli baş dönmesi, bayılma, göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı ve bilinç bulanıklığı gibi belirtilerin ortaya çıkması halinde vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini hatırlattı.