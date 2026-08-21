Sıcakta neden daha sinirli oluyoruz? Uzmanından dikkat çeken açıklama

Yaz aylarında etkisini artıran sıcaklıklar yalnızca fiziksel sağlığı değil, ruh halini ve günlük davranışları da etkileyebiliyor. Uzman Klinik Psikolog Tülinay Seçkin, sıcak havalarda stres hormonundaki değişimlerin öfke ve dürtüsel tepkilerin artmasına yol açabileceğini söyledi.

Sıcaklıkların özellikle trafikte yaşanan tartışmaları tetikleyebileceğine dikkat çeken Seçkin, bu tür durumlarda sakin kalmanın ve empati kurmanın önemini vurguladı.

“STRES HORMONUNUN YÜKSELMESİ ÖFKEYİ ARTIRABİLİYOR”

Sıcak havalarda vücudun ısı kontrolünü sağlamakta zorlanabildiğini belirten Seçkin, kortizol seviyesindeki artışın stres ve öfke üzerinde etkili olabileceğini ifade etti.

Seçkin, “Stres hormonunun yükselmesi öfkeyi artırabiliyor. Özellikle havaların ısınması insanların olumsuz etkilenmesine neden olabiliyor. Bu tabii ki trafiğe de etki ediyor. Trafikte sıcak havada yaşanan tartışmaları çok kişiselleştirmemek gerekiyor” dedi.

TRAFİKTE ÖFKEYE KARŞI NEFES EGZERSİZİ

Sıcaklığın artmasıyla dürtüsel tepkileri kontrol etmenin zorlaşabileceğini söyleyen Seçkin, özellikle kırmızı ışıkta veya güvenli bir noktada derin nefes alıp vermenin faydalı olabileceğini belirtti.

Trafikte karşılaşılan davranışların doğrudan kişiye yönelik olduğu düşüncesinden uzaklaşılması gerektiğini vurgulayan Seçkin, diğer sürücülerin de sıcaklık, yorgunluk veya stres nedeniyle benzer sorunlar yaşayabileceğinin göz önünde bulundurulmasını önerdi.

“DAHA EMPATİK YAKLAŞMAK GEREKİYOR”

Seçkin, trafikte davranışların kişiselleştirilmesinin dürtüsel tepkileri artırabileceğini belirterek, “Sizinle aynı şartlarda bulunan insanlar olduğunu fark etmek gerekiyor. Daha empatik yaklaşmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Mümkün olduğunda trafiğin daha sakin olduğu saatlerin tercih edilebileceğini belirten Seçkin, öfke anlarında bilinçli farkındalık ve nefes kontrolünün önemine dikkat çekti.