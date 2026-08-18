Sivrisinek ısırıkları hafife alınmamalı, enfeksiyon oluşmuş olabilir: Kaşıntıya dikkat

Sıcakların artmasıyla birlikte sivrisineklerle temas da günlük yaşamın sık karşılaşılan sorunları arasında yer alıyor. Çoğu zaman kaşıntı, kızarıklık ve hafif şişlikle atlatılan sivrisinek ısırıkları, bazı kişilerde daha ciddi alerjik reaksiyonlara yol açabiliyor. Bunun yanı sıra sivrisinekler, Batı Nil virüsü ve sıtma gibi bazı hastalıkların bulaşmasında da rol oynuyor.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, sivrisinek ısırıklarının neden olabileceği alerjik reaksiyonları ve korunma yöntemlerini anlattı.

Sivrisinek ısırığının vücutta bir reaksiyona yol açma şeklini anlatan Mehlepçi, "Dişi sivrisinek, proboscis adı verilen ağız yapısıyla deriden geçerek küçük bir kan damarına ulaşmaya çalışır. Bu sırada dokuya bir miktar tükürük bırakır" dedi. Sivrisinek tükürüğündeki proteinlerin bağışıklık sistemi tarafından yabancı antijen olarak algılandığını belirten Mehlepçi, bunun sonucunda bağışıklık sisteminin yabancı maddelere karşı verdiği yanıtta salgıladığı ve kızarıklık, şişlik ile kaşıntıya neden olan bir madde olan histamin başta olmak üzere çeşitli maddelerin salgılandığını ve kızarıklık, ödem, şişlik ve kaşıntının ortaya çıktığını söyledi.

‘GÜNLER İÇİNDE AZALIR’

Normal bir sivrisinek ısırığında reaksiyonun genellikle ısırılan bölgeyle sınırlı kaldığını ifade eden Mehlepçi, belirtilerin çoğunlukla birkaç gün içinde azaldığını belirtti. Mehlepçi, alerjik reaksiyonlarda ise daha büyük şişlikler, yaygın döküntü görülebileceğini söyledi. Mehlepçi, "Özellikle nefes darlığı, dil veya boğaz bölgesinde şişme gibi ciddi alerjik reaksiyonu düşündüren belirtiler gelişmesi durumunda mutlaka acil tıbbi değerlendirme gerekir" uyarısında bulundu. Isırık bölgesinin kaşınmasının derinin bütünlüğünü bozabileceğini belirten Mehlepçi, bunun enfeksiyon riskini artırabileceğine dikkat çekti. Mehlepçi, "Isırılan bölgeyi sabun ve suyla temizlemek, 10-15 dakika boyunca soğuk kompres uygulamak ve kaşımaktan kaçınmak genellikle yeterli" dedi.

‘YERLİ DANG ATEŞİ BİLDİRİLMEDİ’

Gazeteci Serdar Akinan’ın dang hummasına yakalandığını açıklamasıyla, tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen hastalık gündeme geldi. Yüksek ateş, şiddetli kas ve eklem ağrılarıyla kendini gösterebilen hastalık, bazı vakalarda ağır kanama ve organ yetmezliğine yol açabiliyor. Temel bulaş yolu ise virüsü taşıyan Aedes cinsi sivrisineklerin ısırması. Cumhuriyet’e konuşan İnfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. Alpay Azap, "Ülkemizde yerli dang ateşi henüz bildirilmedi" diyerek, vakaların genellikle kişilerin seyahat sırasında enfekte olmasıyla ortaya çıktığını belirtti.