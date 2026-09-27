Soğuk havada istemsiz omuzları yukarı çekmek boyun ağrısını tetikliyor: Duruş bozukluğuna dikkat

Havaların soğumasıyla birlikte pek çok kişi farkında olmadan omuzlarını kulaklara doğru çekiyor, gövdesini büzüyor ve boynunu içeri alıyor. Vücudun ısı kaybını azaltmaya yönelik bu refleksi uzun süre sürdürmek ise boyun, sırt ve omuz bölgesinde kas gerginliği, tutukluk ve ağrıya neden olabiliyor.

Uzman fizyoterapist Ahmet Burak Sezgin, özellikle masa başında çalışanların soğuk havalarda duruşlarına ve hareket sürelerine dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Soğuk ortamda derideki algılayıcılardan gelen iletilerle damarların daraldığını ve vücudun çevreye açık yüzey alanını azaltmak amacıyla büzüldüğünü belirten Sezgin, fizyoterapi açısından asıl sorunun bu pozisyonun uzun süre korunması olduğunu ifade etti.

Omuzların sürekli yukarıda tutulmasıyla üst trapez ve kürek kemiği çevresindeki kasların aralıksız çalıştığını kaydeden Sezgin, bunun kaslarda yorgunluk, hassasiyet ve tutukluğa yol açabileceğini söyledi.

‘HEKİME DANIŞILMALI’

Sezgin, uzun süre omuzları yüksekte tutmanın halk arasında “kulunç” olarak bilinen ağrıların yanı sıra gerilim tipi baş ağrılarını da tetikleyebileceğine dikkat çekti.

Bu duruşun doğrudan boyun fıtığına neden olduğuna ilişkin yeterli bilimsel kanıt bulunmadığını belirten Sezgin, kola yayılan ağrıya uyuşma ya da güç kaybının eşlik etmesi durumunda ise hekim değerlendirmesi gerektiğini vurguladı. Masa başında omuzları kaldırıp gövdeyi büzerek oturmanın göğüs kafesinin hareketini de kısıtlayabileceğini belirten Sezgin, bunun nefes alma rahatlığını etkileyebileceğini söyledi.

Çalışma ortamında kişiyi tek bir “doğru duruşa” sabitlemek yerine pozisyonun sık sık değiştirilmesi ve kısa hareket molaları verilmesi gerektiğini ifade etti. Omuzların istemsizce yukarı çekildiği fark edildiğinde nefes verirken omuzların serbest bırakılmasını öneren Sezgin, bu hareketin üç-dört kez tekrarlanabileceğini söyledi. Ardından başın ağrısız sınırlar içinde sağa ve sola çevrilmesi, oturan kişilerin ise ayağa kalkarak 20-30 saniye yürümesi ve kollarını doğal biçimde sallaması öneriliyor. Sezgin, boynun zorlanmaması ve kütletilmemesi gerektiği uyarısında bulundu.

UZMANA GÖRE OMURGAYI TEHDİT EDEN HATALAR

Son yıllarda bilgisayar ve cep telefonu ekranı karşısında geçirilen uzun saatler, günlük yaşamın sıradan bir parçası haline geldi. Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Dr. İdris Avcı, son dönemde boyun ağrısı ve boyun düzleşmesi şikâyetleriyle çok daha sık karşılaştıklarını vurguladı. Ağrının her zaman ciddi bir omurga hastalığına işaret etmediğini belirten Avcı, kola yayılan ağrı, uyuşma ve güç kaybı gibi belirtilerde mutlaka uzman değerlendirmesi gerektiğine dikkat çekerek boyun sağlığını tehdit eden hataları anlattı.

Telefon ekranında kalmanın omuz ve boyunda sertlik ile yorgunluğa yol açtığını belirten Avcı, sık sık pozisyon değiştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ağrı ortaya çıktığında uzun süreli ilaç kullanımının yan etki riskini artırdığı gibi asıl sorunun gözden kaçmasına da neden olabileceğini anımsatan Avcı, özellikle uyuşma ve karıncalanma gibi şikâyetlerde zaman kaybetmeden uzmana başvurulmasını önerdi.

Son dönemde oldukça yaygınlaşan sosyal medyadaki egzersiz videolarını kişisel sağlık durumunu değerlendirmeden uygulamanın ciddi riskler taşıdığını vurgulayan Avcı, “Egzersizler mutlaka hekim ya da fizyoterapist önerisiyle kişiye özel planlanmalı” dedi.