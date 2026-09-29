Solunum yolu enfeksiyonları ve vakalarda artış bekleniyor: Uzmanından aşılama rehberi

Okulların açılması ve havaların soğumaya başlamasıyla birlikte grip, nezle ve solunum yolu enfeksiyonlarında artış beklenen kritik döneme girildi.

Uzmanlar, ocak ve şubat aylarına kadar yükselmesi öngörülen viral enfeksiyonlara karşı vatandaşları uyardı. Medical Park Karadeniz Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, ekim ayıyla birlikte grip aşısı yaptırmanın tam zamanı olduğunu belirterek korunma yöntemlerini anlattı.

"VAKALAR OCAK VE ŞUBAT AYINA KADAR ARTACAK"

Grip mevsiminin kapıda olduğunu ve vakaların çocuklar aracılığıyla yetişkinlere de kolayca bulaşabildiğini vurgulayan Prof. Dr. Tevfik Özlü, şu ifadeleri kullandı:

"Artık ekim ayına giriyoruz. Okulların açılmasıyla birlikte gribal enfeksiyonlar, solunum yolu enfeksiyonları ve viral enfeksiyonların sık görüldüğü döneme girmiş bulunuyoruz. Bundan sonra soğuk algınlığı, nezle ve grip gibi enfeksiyonlara giderek daha sık rastlayacağız. Ocak ve şubat aylarına kadar vaka sayılarındaki artışın devam etmesini, ardından ise azalmaya başlamasını bekliyoruz. Bu dönemde kendimizi iyi korumamız gerekiyor."

"AŞI İÇİN ŞU AN TAM ZAMANI"

Aşının her yıl yenilenmesi gerektiğine ve koruyuculuğun 5-6 ay sürdüğüne değinen Özlü, "Aşı yapıldıktan sonra 15-20 gün içerisinde koruyuculuk başlıyor ve bu koruma 5-6 ay boyunca devam ediyor. Böylece grip sezonunu kapsayacak şekilde koruma sağlanabiliyor. Bu açıdan şu anda aşı yaptırmak için uygun bir dönemdeyiz" şeklinde konuştu.

KİMLER GRİP AŞISI OLMALI?

Grip aşısının 6 ayını doldurmuş tüm bireylere yapılabileceğini belirten Özlü, özellikle risk grubundaki kişilerin aşılanmasının hayati önem taşıdığını söyledi. Uzman isim, aşı önerilen grupları şu şekilde sıraladı:

50-65 yaş ve üzerindeki bireyler (sağlıklı olsalar bile)

Kronik akciğer, kalp, şeker ve böbrek hastalığı olanlar

Kanser hastaları ve bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler

Gebeler ve aşırı kilolu bireyler

Sigara kullananlar, huzurevinde kalanlar ve sağlık çalışanları

Aspirin kullanan 18 yaş altındaki kişiler

"YAKIN TEMASTAN KAÇININ, DOĞAL DESTEKLERDEN YARARLANIN"

Hastalıkların solunum yoluyla bulaştığını hatırlatan Prof. Dr. Tevfik Özlü; kapalı, kalabalık ortamlardan uzak durulması, sarılma ve öpüşme gibi yakın temaslardan kaçınılması gerektiğini belirtti. Ayrıca bol su tüketimi, kaliteli uyku ve dengeli beslenmenin yanında zencefil ve bitki çaylarının da destekleyici takviye olarak tüketilebileceğini ekledi.