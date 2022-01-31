Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 31 Ocak 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

31 Ocak 2022 Pazartesi, 19:52

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

93 BİN 261 YENİ VAKA

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük Covid-19 tablosunu açıkladı. 31 Ocak verilerine göre, 435 bin 513 test yapıldı.

Son 24 saatte, 93 bin 261 yeni vaka tespit edildi. Öte yandan bugün 93 bin 438 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle 182 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'nin 31 Ocak 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle:

SAĞLIK BAKANI KOCA: AŞININ ROLÜNÜ ASLA UNUTMAYIN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tabloyu sosyal medyadan duyurdu.

Koca, şunları söyledi:

"Virüsle mücadelede zorlu dönemi geride bıraktık. Uygulamakta olduğumuz kişisel tedbirler dışında hayat normale yakın. Salgın halen gündem olmaya devam etse de, kısa süre zarfında bunun da değişeceğinden emin olun. Bu noktaya gelişimizde aşının rolünü ise asla unutmayın."