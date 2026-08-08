Sürekli maddi sorun yaşayan insanların beyni daha çabuk yaşlanabiliyor: 'Beyin de yoruluyor'

Artan yaşam pahalılığı, yüksek enflasyon, barınma ve gıda maliyetlerindeki yükseliş milyonlarca yurttaşı geçim mücadelesiyle karşı karşıya bıraktı. İngiltere’de University College London (UCL) araştırmacılarının yürüttüğü bir çalışma, yaşam boyu süren maddi zorlukların beyin yaşlanmasını hızlandırabileceğini ortaya koydu.

Araştırmada, uzun süre ekonomik sıkıntı yaşayan kişilerin beyinlerinde daha belirgin küçülme ve bilişsel performansta gerileme görüldü.

Nöroloji uzmanı Prof. Dr. Başar Bilgiç, “Beynin daha hızlı yaşlanması, biyolojik yaşımızla beyin yaşımız arasındaki makasın açılması anlamına gelir” dedi. Normal yaşlanmada hafif unutkanlık ve öğrenme hızında yavaşlama beklendiğini aktaran Bilgiç, “Bazı kişilerde bu süreç çok daha agresif seyreder. Zihinsel fonksiyonlardaki erkenci gerileme bireyi demans tablosuna daha hızlı yaklaştırır” diye konuştu.

BASKI VE BELİRSİZLİK...

Türkiye’de ekonomik belirsizliğin beyin sağlığını olumsuz etkileyebileceğini vurgulayan Bilgiç, “Sürekli geçim kaygısı, iş güvencesizliği, borç baskısı ve geleceğe ilişkin belirsizlik, zihnin dikkat ve karar verme kapasitesinin önemli bir bölümünü tüketebilir. Kişi gün boyunca sorunları düşünürken yeni bilgileri öğrenmeye ve hatırlamaya daha az kaynak ayırabilir” dedi.

Bilgiç, ekonomik sıkıntıların, uyku bozukluğu, depresyon, sosyal izolasyon, yetersiz beslenme ve sağlık hizmetlerine daha az erişim gibi beyin sağlığını etkileyen sorunları da artırabileceğine dikkat çekti.

Uzun süre geçim sıkıntısı yaşayan kişilerde dikkat dağınıklığı, unutkanlık ve karar vermede güçlük şikâyetlerinin sık görüldüğünü söyleyen Bilgiç, “Belediyelerin yemek ve gıda desteği, market ve evde yemek hizmetleri yaygınlaştırılmalı. sosyal hizmet birimleri özellikle yalnız yaşayan yaşlıların beslenme durumunu düzenli takip etmeli” dedi.