Suyun bilinmeyen 7 faydası

16 Temmuz 2022 Cumartesi, 00:00

Su sağlıklı bir yaşam büyük önem taşır.Su insan yaşamı için oksijenden sonra gelen en önemli ihtiyaçtır. Suyun içeriğinde magnezyum,potasyum, kalsiyum,sodyum, ve fosfat gibi vücut için gerekli mineraller bulunuyor. Peki yaşam kaynağımız olan suyun faydaları nelerdir ?

Diyetisyen Bahadır Su, konu hakkında şu ifadeleri kullandı:

ENERJİ VERİR

Kasların %75'i,kemiklerin % 22'si ve kanın %83'ü su ile doludur. Susuz kaldığında vücut bölümleri yeterince işlev göremez ve bu da enerji eksikliği , bitkinlik ve yorgunluk ile ilişkilidir.Yani su tüketmek enerjiyi arttırır.

KALP SAĞLIĞINI KORUR

Kasların en sıkı ve ağır çalışanı olarak tam hızlı çalışabilmesi için suya ihtiyacı vardır.Susuz kalınınca kanı kalınlaşır bu durumda kalbin daha fazla çalışması gerekir. Eğer kalbiniz zayıfsa ilerleyen yıllarda ciddi kalp problemleri meydana gelebilir.

KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR

Vücut susuz kaldığı zaman yağ hücrelerinin yıkılması güçleşir.Bu açıdan diyet yapanlar yeterince su tüketmezlerse kilo vermeleri zor hale gelir.

BAŞ AĞRISINI AZALTIR

Baş ağrısı vücudun susuz kaldığının bir sinyali olabilir ve su içtikçe ağrı geçmeye başlar. Yorgunluk ve halsizlik gibi şikayetler de vücudun susuz kaldığının göstergesidir.

CİLDİ CANLANDIRIR

Su tüketimi temiz bir cilt oluşumunu sağlar.Kuru cilde nem sağlar.Akne belirtilerinin azaltılmasına faydalı olur.Su vücuttan toxinlerin atımına yardımcıdır , vücudu bakteri ve gereksiz materyallerden arındırır.

BÖBREK SAĞLIĞI İÇİN FAYDALIDIR

Su tüketimi böbrek sağlığı için de oldukça önemlidir.Yeterli miktarda su tüketimi böbreklerdeki zararlı maddelerin vücuttan atılmasını sağlar.Ayrıca böbrek taşı oluşma riskini azaltır.





Kabızlığa İyi Gelir:Sindirim sisteminin düzgün çalışmasını destekleyen su,düzenli bağırsak hareketlerini sürdürmeye yardımcı olarak kabızlığı önler.