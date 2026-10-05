Telefon ve bilgisayar kullanımı boyun omurgasını tehdit ediyor: İşte boynu koruyan 5 basit egzersiz!

İnsan kafasının ağırlığı normal şartlarda otururken veya ayakta dururken boyna yaklaşık 5,4 kilogramlık bir mekanik yük bindirir. Ancak dijital çağın getirdiği alışkanlıklarla birlikte dizüstü bilgisayarlar ve akıllı telefon ekranlarına doğru öne eğilmek, boyundaki ağırlık dağılımını kökten değiştiriyor.

Londra'daki Queen's Hastanesi'nde görev yapan Omurga Uzmanı ve Nörocerrah Anthony Ghosh, başın aşağıya baktığı pozisyonda boyna binen baskının yaklaşık 27,2 kilograma kadar ulaştığını vurguluyor. Ghosh, bu durumun boyun kasları ve üst omurga eklemleri üzerinde oldukça yüksek bir gerilime yol açtığını ifade ediyor.

KÜRESEL BİR SAĞLIK SORUNU: BOYUN AĞRILARI

Küresel Hastalık Yükü raporlarına yansıyan analizlere göre, toplumun yüzde 60 ila 80'i yaşamlarının bir döneminde boyun ağrısından şikayet ediyor; her iki kişiden biri ise bu sorunu tekrarlayan bir rahatsızlık olarak yaşıyor. Yaşlanmaya bağlı doğal süreçlerde omurga disklerinde aşınma ve sertleşme görülse de modern teknolojinin getirdiği bükülmüş duruş, sorunların çok daha erken yaşlarda ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor.

Küresel verilerin 2025 yılı meta-analiz sonuçları; aile geçmişi, cinsiyet ve düşük vücut kitle indeksi gibi etkenlerin yanı sıra uzun süre ekran başında kalmanın ve kötü duruşun omurga sağlık sorunlarıyla doğrudan ilişkili olduğunu gösteriyor. Nörocerrah Ghosh, pahalı ergonomik ekipmanlar yerine ekran süresine ara verilmesini ve daha fazla hareket edilmesini tavsiye ediyor.

BOYUN SAĞLIĞINI KORUYACAK 5 ETKİLİ YÖNTEM

Uzmanlar, gün içinde uygulanabilecek basit hareketlerin ve doğru duruş alışkanlıklarının boynu korumada kritik rol oynadığını belirtiyor:

1. Baş Çevirme Ekrana Karşı Esneklik Sağlıyor: Dik otururken veya sırt üstü yatarken başı olabildiğince sağa çevirip iki saniye beklemek, ardından aynı hareketi sola tekrarlamak boyun kaslarındaki esnekliği artırmaya yardımcı oluyor.

2. Doğru Duruş Pozisyonunu Koruyun: Omurgayla aynı hizada nötr bir duruş benimsemek son derece önemlidir. Çeneyi öne uzatmaktan, omuzları yuvarlamaktan ve başı uzun süre yana eğik tutmaktan kaçınmak gerekiyor.

3. "Çene Çıkıntısı" Duruşundan Kurtulun: Ekrana bakmaktan kaynaklanan öne çıkık çene pozisyonunu düzeltmek için, çeneyi hafifçe içeri çekerken boynu yukarı doğru uzatmak ve kürek kemiklerini geriye doğru çekmek öneriliyor.

4. Derin Boyun Bükücü Kasları Çalıştırın: Yatağa uzanıp dizleri bükerek çeneyi göğse doğru çekmek ve başı hafifçe yukarı kaldırıp tutmak, başın ağırlığını taşıyan boyun bükücü kasların dayanıklılığını artırıyor.

5. Direnç Bandı ve Baş Destekli Egzersizler: Baş desteği olan bir sandalyede başı geriye iterken çeneyi aşağı indirmek veya bir direnç bandı yardımıyla boynu bükerek başı aşağı eğmek, omurganın dayanıklılığını güçlendiriyor.

(Uzmanlar, herhangi bir yeni egzersiz programına başlamadan önce mutlaka bir doktora danışılması gerektiğini hatırlatıyor.)