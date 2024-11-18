TSRM’den üreme sağlığı kongresi: ‘Üremeye yardımcı tedavide destek genişletilmeli’

Yayınlanma: 18.11.2024 - 00:16

Güncelleme: 18.11.2024 - 10:11

TSRM tarafından düzenlenen 12. Üreme Sağlığı ve İnfertilite Kongresi -TSRM 2024, 14-17 Kasım tarihlerinde Antalya’da gerçekleşti. Kongrede üreme sağlığı, kısırlık, tüp bebek gibi konular ele alındı. TSRM Başkanı Prof. Dr. Barış Ata, TSRM Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Gürkan Bozdağ, TSRM Yönetim Kurulu Üyeleri Doç. Dr. Yunus Aydın ve Doç. Dr. Erhan Şimşek önceki gün kongreye ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan TSRM Başkanı Ata, dünyanın önünde ürememe problemi olduğunu belirterek, “Güney Kore çocuk yapan çiftlere 75 bin dolarlık destek veriyor. Finlandiya 1.5 yıl babalık izni veriyor ama buna rağmen doğurganlık yükselmiyor. Türkiye’de doğurma hızı 1.5. 3 çocuk yapılmadığı sürece nüfuslar küçülüyor. İnsanlar geleceği görememe belirsizliğinden dolayı isteyerek çocuk yapmıyor ya da bakım maliyetinden dolayı daha az çocuk yapıyor” dedi Altı insandan birinin istediği halde çocuk yapamama problemi yaşadığını açıklayan Ata, “Bu da nüfusun yüzde 17’si. İsteyerek yapmayana bir şey yapamayız ama bu insanlara yardımcı olarak üreme hızı artırabilir” ifadelerini kullandı.

‘DESTEK KAPSAMI GENİŞLETİLMELİ’

TSRM üyeleri ülkemizdeki doğurganlığı artırmak ve çiftlerin nüfusu koruyacak en az 3 çocuk sayısına ulaşabilmesi için önerilerini paylaştı. TSRM, üremeye yardımcı tedaviler için verilen desteğin kapsamının genişletilmesini istedi. Buna göre TSRM’nin önerileri şu şekilde:

-3 çocuk hedefine ulaşabilmek için tedavi desteğinin hiç çocuğu olmayan çiftlerle beraber, 2 çocuğu olup da kısırlık sorunu yaşayan çiftleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi

- Doğum yapma oranı tedavi sayısıyla sürekli arttığından halen 3 siklusla sınırlı olan tüp bebek desteğinin, en azından ileri yaş veya düşük rezervli çiftler için 6’ya veya arzulanan çocuk sayısına ulaşana kadar sınırsız hale getirilebilmesi

-En az üç yıllık evlilik ve önceden aşılama tedavisi gibi koşulların hafifletilmesi

-İleride doğum yapmak isteyen kadınların yumurta dondurabilmesi için mevcut sınırlamaların azaltılması

-Doğurganlık koruyucu yöntemler için de maddi destek sağlanması

Ayrıca, üremeye yardımcı tedavilere verilen toplumsal maddi desteklerin, bu tedaviler sonucu doğan çocukların ileride ülke ekonomisine üretim ve vergileriyle sağladıkları katkıyla karşılandığı çeşitli çalışmalarca gösterildiğinden erişimin artmasının ilave yükü olmadığı da belirtildi. ANTALYA