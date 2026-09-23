TTB’den 'MEDULA' çağrısı: 'Hekimlere getirilen kontrol ve onay yükümlülüğü sonlandırılsın'

Türk Tabipleri Birliği tarafından 22 Eylül 2026 tarihinde Sağlık Bakanlığı ve SGK’ye gönderilen yazılarda, MEDULA sisteminde yapılan değişiklikle hekimlerden tıbbi işlemlere ilişkin kayıtları şahsi elektronik imzalarını kullanarak kontrol etmesinin ve onaylamasının istendiği belirtildi.

Tabip odalarına gelen başvurularda ise buna ek olarak hatalı, eksik veya mükerrer kayıtların tespit edilmesi halinde ret işlemi yapılmayarak durumun hastanelerin bilgi işlem birimlerine bildirilmesi yönünde sözlü talimatlar verildiği aktarıldı.

Yazıda, hekimlerin asli görev ve sorumluluğunun "hastaların teşhis, tedavi ve takip süreçlerini mesleki etik, bilgi ve bilimsel gerekler doğrultusunda yürütmek" olduğu hatırlatıldı.

EMEK VE ZAMANI KISITLAYACAK

Faturalandırma, dönem sonlandırma, idari ve mali kontrol ile bunlara ilişkin teknik veri işlemlerinin sağlık hizmeti sunumundan farklı bir iş alanı oluşturduğu vurgulanan yazıda, hekimlerin görev tanımları ve mesleki yetkinlikleri dışında kalan bir konuda yüzlerce veriyi tek tek denetleyerek onaylamasının sağlık hizmetine ayrılmasının gereken emeği ve zamanı kısıtlayacağı belirtildi.

TTB, bunun sağlık hizmetinin niteliği ve sürekliliğine zarar verebileceğine dikkati çekti.

Yazıda, söz konusu uygulamanın hukuka, kamu yararına ve hizmet gereklerine aykırılıkları ile hekimlerde ve hastalarda yaratabileceği olası mağduriyetlerin değerlendirilmesi ve uygulamanın sonlandırılması talep edildi.