Uçak ve otobüs yolculuklarında pıhtı riskine dikkat: Her 1-2 saatte bir kalkın

Yaz aylarında seyahatlerin artmasıyla birlikte uzun süre hareketsiz kalmaya bağlı damar sağlığı sorunları da gündeme geliyor. Uzmanlar, özellikle venöz yetmezliği bulunan kişilerde uzun yolculukların derin ven trombozu ve akciğer embolisi riskini artırabileceğine dikkat çekiyor.

VENÖZ YETMEZLİĞİ OLANLARDA RİSK 5,3 KAT FAZLA

Medical Park Ankara Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Murat İlkar Gelişen, dört-beş saatten uzun süren uçak, otobüs veya otomobil yolculuklarında bacak toplardamarlarında pıhtı gelişebileceğini belirtti.

Sağlıklı kişilerde riskin daha düşük olduğunu söyleyen Gelişen, venöz yetmezliği bulunanlarda pıhtı oluşma riskinin normal bireylere göre yaklaşık 5,3 kat daha fazla olduğunu ifade etti.

Bacakların ana toplardamarlarında gelişen pıhtının “derin ven trombozu”, yüzeyel toplardamarlardaki pıhtının ise “tromboflebit” olarak adlandırıldığını kaydetti.

RİSK GRUBUNDAKİLER DAHA DİKKATLİ OLMALI

Gelişen, uzun süre hareketsiz kalınan ortopedik, beyin ve karın ameliyatlarının ardından, kanser hastalarında, lohusalık döneminde bulunanlarda ve hormon tedavisi ya da doğum kontrol hapı kullananlarda pıhtı riskinin daha yüksek olduğunu söyledi.

BACAKTA KIZARIKLIK VE ŞİŞLİK VARSA BEKLEMEYİN

Uzun yolculuk sırasında veya sonrasında bacakta kızarıklık, ağrı ve şişlik oluşması halinde sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini belirten Gelişen, pıhtının koparak akciğere gitmesi durumunda pulmoner emboli gelişebileceğini söyledi.

Gelişen, pulmoner embolinin ölüm riski taşıyan ve acil müdahale gerektiren ciddi bir tablo olduğunu vurguladı.

BOL SU TÜKETİN, DÜZENLİ HAREKET EDİN

Uzun yolculuklarda alınabilecek basit önlemlerin riski azaltabileceğini belirten Gelişen, şu önerilerde bulundu:

“Yolculuk boyunca bol sıvı tüketilmeli, mümkünse her 1-2 saatte bir 3-5 dakika yürüyüş yapılmalı ve otururken ayak bileği ile bacak egzersizleri uygulanmalıdır. Venöz yetmezliği bulunan kişilerin seyahat sırasında kompresyon çorabı kullanması da etkili yöntemlerden biridir.”

VARİS ŞİKÂYETLERİNİ İHMAL ETMEYİN

Uzun süre oturduğunda veya ayakta kaldığında ayak bileklerinde şişlik oluşan kişilerin kalp ve damar cerrahisi uzmanına başvurması gerektiğini belirten Gelişen, yeşil-mavi damar görünümü ya da varis şüphesi bulunanların ağrı ve ödem olmasa da muayene edilmesini önerdi.