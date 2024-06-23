Üniversite hastanesinde ‘Sperm’ dolandırıcılığı
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görevli bir doktorun, alanı olmamasına karşın sperm yıkama/dondurma, sperm oosit hazırlanması işlemlerini kendi ismine yazdırarak haksız kazanç sağlayarak hem üniversiteyi hem SGK’yı dolandırdığı iddia edildi.
Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görevli Doç. Dr. Fulya Ç. isimli doktorun, usülsüz işlemler yaparak haksız kazanç sağladığı iddiasıyla Tıp Fakültesi Dekanlığı’na şikayet edildi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İptisam İpek Müderris’in hazırlayarak dekanlığa sunduğu raporda, Dr. Fulya Ç.’nin, yapmadığı ameliyatları ve müdahaleleri SGK’ya fatura ettiği ve gün içinde bir hastayı birkaç kez muayene etmiş gibi gösterdiği ve bu yolla haksız kazanç elde ederek kamuyu da zarara uğrattığı belirtildi.
Raporda, Dr. Ç.’nin, alanı olmamasına karşın sperm yıkama, sperm oosit hazırlanması gibi işlemlerini de kendi ismine yazdırığı, ancak bu işlemlerin laboratuar sorumlusu hekim ve laboratuar sorumlusu Embriyolog tarafından yapılması gerektiği vurgulandı. Dr. Fulya Ç.’nin bu işlemi 8 kez başka hastalara yapmış gibi gösterdiği raporda yer aldı. Doktorun, bu usulsüz işlemleri 2022 ile 2023 yılları arasında yaptığı kaydedildi.
Dekanlığın, rapor üzerine Doç. Dr. Fulya Ç. hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi.
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