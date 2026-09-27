Utandırıyor, doktora gitmeyi geciktiriyor: Kadınlarda idrar kaçırma

Kadınlarda sık görülen ancak çoğu zaman doktora bile söylemeye çekinilen idrar kaçırma sorunu, gerek utandırdığı gerekse normal olduğunun sanılması nedeniyle tedavisiz kalabiliyor.

Oysa idrar kaçırmanın bir kader olmadığını vurgulayan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doç. Dr. Aylin Önder Dirican “İdrar kaçırma, kadınların günlük ve sosyal yaşamını önemli ölçüde etkileyebilen ancak çoğu zaman konuşulmayan sağlık sorunlarından biri. Bazı kadınlar bu durumu normal ya da katlanılması gereken bir sorun olarak görüp hekime başvurmayı geciktirebiliyor. Oysa doğru tanı ve kişiye uygun tedaviyle büyük ölçüde kontrol altına alınabiliyor” dedi.

Türkiye’de her dört kadından birinin karşılaştığı bu tablo, kişiyi spor yapmaktan, uzun süre dışarıda kalmaktan, sosyal ortamlarda bulunmaktan hatta gülmekten bile alıkoyabiliyor. Dirican, bu durumun kaçınılmaz bir kader gibi görülmemesi gerektiğini vurguladı.