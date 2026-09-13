Uzman isimden anne babalara hayati uyarı: Çocuklarda bu belirtiler kalp hastalığı habercisi olabilir

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Çocuk Kardiyolojisi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Görevlisi Erhan Sönmez, çocuklarda spor ve oyun sırasında yaşanan çabuk yorulma, nefes darlığı, çarpıntı ve bayılma gibi şikayetlerin bazen kalp hastalıklarının habercisi olabildiğini belirtti.

Sönmez, çocuğun yaşıtlarına göre çabuk yorulması, daha önce yaptığı bir aktiviteyi artık yapmak istememesi ve sık sık dinlenme ihtiyacı duyması gibi bulguların kardiyak açıdan değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Her göğüs ağrısı veya çarpıntı yaşayan çocukta kalp hastalığından şüphelenmemek gerektiğini ifade eden Sönmez, "Göğüs ağrısı çocuklarda sık görülür ve kalp hastalığı açısından nadiren kalp hastalığı ortaya çıkar. Daha çok göğüs ağrısına sebep olan diğer sebepler örneğin kas iskelet sistemi ağrıları, akciğer patolojileri, mide bağırsak hastalıkları ya da stres sebep olabilir. Fakat sebepsiz ani hızlanması ve ani sonlanması olası bir aritmi açısından değerlendirmeyi gerektirir." diye konuştu.

Sönmez, ailede genç yaşta açıklanamayan ani ölüm öyküsünün de dikkate alınması gereken başka önemli bir bulgu olduğunu vurguladı.

Bazı kalp hastalıklarının hiçbir bulgu vermeden ilerleyebildiğini ve çocuğun bunu fark edemeyebileceğini dile getiren Sönmez, şunları kaydetti:

"Bu bulguların hiçbiri tek başına kalp hastalığı anlamına gelmiyor. Özellikle dudaklarda ve dilde olan morarma önemli bir kalp hastalığı bulgusu olabilir. Fakat küçük çocuklarda aşırı terlemeyle beraber hızlı soluma ve kilo alamama gibi durumlar söz konusuysa bu ciddi kalp hastalığı bulgusu olabilir. Daha büyük çocuklarda da çabuk, çok aşırı terlemeyle beraber nefes darlığı, göğüs ağrısı gibi durumlar kalp hastalığı bulgusu olabilir."

Ailelere efor sırasında olan bayılmaları mutlaka önemsemeleri tavsiyesinde bulunan Sönmez, "Eforla beraber olan sporla çocuk oynarken, spor yaparken, koşarken olan bayılmaları basit bir yorgunluk bulgusu olarak görmemeliler. Her zaman kalp hastalığı olmasa da bu tür bulgular önemli, ciddi aritmiler veya kalp kas hastalıklarının ilk bulgusu olabilir." dedi.