Uzman isimden dikkat çeken uyarı: 'Geçmeyen yorgunluğu mevsim değişimine bağlamayın'

Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Ali Eser, sonbahar aylarında havaların serinlemesi ve günlük yaşam temposundaki değişikliklerle birlikte daha sık hissedilen halsizlik ve yorgunluğun her zaman mevsim geçişine bağlanmaması gerektiğini belirterek, kansızlığın da benzer şikayetlere yol açabileceğini söyledi.

Sonbaharla birlikte birçok kişinin gün içerisinde kendisini daha yorgun, halsiz ve enerjisiz hissettiğini belirten Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Ali Eser, bu şikâyetlerin uzun sürmesi veya günlük yaşamı etkilemesi halinde altta yatan nedenlerin araştırılması gerektiğini ifade etti. Özellikle kansızlığın toplumda sık görülen ve çoğu zaman uzun süre göz ardı edilebilen sağlık sorunlarından biri olduğunu kaydetti.

"HER YORGUNLUĞU MEVSİM DEĞİŞİKLİĞİNE BAĞLAMAMAK GEREKİYOR"

Sonbahar aylarında ortaya çıkan halsizlik ve enerji düşüklüğünün çoğu zaman mevsim değişikliğine bağlandığını belirten Doç. Dr. Ali Eser, "Mevsim geçişlerinde uyku düzenindeki değişiklikler, günlük aktivitenin azalması ve yaşam alışkanlıklarındaki farklılıklar kişilerin kendilerini daha yorgun hissetmesine neden olabilir. Ancak halsizlik uzun süre devam ediyor, kişinin günlük işlerini yapmasını zorlaştırıyor veya beraberinde başka belirtiler görülüyorsa bunu yalnızca mevsim değişikliği olarak değerlendirmemek gerekir. Kansızlık da bu şikâyetlerin önemli nedenlerinden biri olabilir" dedi.

KANSIZLIK HALSİZLİK VE ENERJİ KAYBINA NEDEN OLABİLİYOR

Kansızlığın, kandaki hemoglobin düzeyinin kişinin yaş ve cinsiyetine göre beklenen seviyenin altında olmasıyla ortaya çıktığını ifade eden Doç. Dr. Ali Eser, özellikle demir eksikliğinin önemli nedenlerden biri olduğunu söyledi.

Doç. Dr. Ali Eser, "Kansızlıkta dokulara taşınan oksijen miktarının azalmasına bağlı olarak halsizlik, çabuk yorulma, nefes darlığı, baş dönmesi, baş ağrısı, çarpıntı ve dikkat dağınıklığı gibi şikayetler görülebilir. Bazı kişilerde ciltte solukluk ve efor kapasitesinde azalma da dikkat çekebilir. Bu belirtilerin şiddeti kansızlığın derecesine ve gelişme hızına göre değişebilir" dedi.

"ÖZELLİKLE UZUN SÜREN ŞİKÂYETLER ARAŞTIRILMALI"

Halsizliğin tek başına kansızlık tanısı koydurmayacağının altını çizen Doç. Dr. Ali Eser, benzer yakınmaların birçok farklı sağlık sorununda da görülebileceğini belirtti.

Doç. Dr. Eser, "Kişinin kendisini sürekli yorgun hissetmesi tek başına kansızlık anlamına gelmez. Ancak halsizlik ve çabuk yorulma uzun süredir devam ediyorsa, istirahatle geçmiyorsa, günlük yaşamı etkiliyorsa veya nefes darlığı, çarpıntı, baş dönmesi gibi şikâyetler eşlik ediyorsa hekim değerlendirmesi önemlidir. Gerekli görüldüğünde yapılacak kan tetkikleriyle kansızlık olup olmadığı ve varsa nedeninin araştırılması mümkündür" ifadelerini kullandı.

KADINLARDA DEMİR EKSİKLİĞİNE DİKKAT

Özellikle yoğun adet kanaması yaşayan kadınlarda demir eksikliğinin önemli bir sorun olabileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Ali Eser, tekrarlayan kan kayıplarının zaman içerisinde demir depolarının azalmasına ve kansızlığa yol açabileceğini söyledi.

Doç. Dr. Ali Eser, "Kansızlık tespit edildiğinde yalnızca hemoglobin değerini yükseltmeye odaklanmak yeterli değildir. Kansızlığın nedeninin ortaya konulması gerekir. Demir eksikliği varsa bunun neden geliştiği, beslenme yetersizliği mi yoksa devam eden bir kan kaybı mı olduğu değerlendirilmelidir. Özellikle erişkinlerde açıklanamayan demir eksikliği mutlaka araştırılmalıdır" dedi.

"HALSİZLİĞİN NEDENİNİ ERTELEMEYİN"

Sonbaharda ortaya çıkan ve uzun süre devam eden halsizliğin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Eser, kişinin kendi kendine demir veya vitamin takviyesi kullanmak yerine öncelikle hekim değerlendirmesinden geçmesinin önemli olduğunu belirtti.

Doç. Dr. Ali Eser, "Halsizlik vücudun verdiği önemli bir sinyal olabilir. Mevsim geçişlerinde yaşanan geçici yorgunluk ile altta yatan bir sağlık sorununa bağlı halsizliği birbirinden ayırmak gerekir. Uzun süren veya tekrarlayan şikâyetlerde gerekli değerlendirmelerin yapılması, hem kansızlığın hem de kansızlığa yol açabilecek nedenlerin erken dönemde ortaya çıkarılmasına yardımcı olur" diye konuştu.