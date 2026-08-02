Uzmandan güneş gözlüğü uyarısı: Koyu cam tek başına koruma sağlamıyor

Yaz aylarında güneş ışınlarına maruz kalma süresinin artmasıyla birlikte güneş gözlüğü kullanımı da önem kazanıyor. Ancak uzmanlar, güneş gözlüğü seçiminde yalnızca estetik görünümün ya da cam renginin değil, göz sağlığını koruyacak teknik özelliklerin de dikkate alınması gerektiğini vurguladı. Yanlış veya sahte güneş gözlüklerinin fayda sağlamak yerine gözlere zarar verebileceğine dikkat çeken uzmanlar, UV koruması bulunan kaliteli ürünlerin tercih edilmesini önerdi.

Cumhuriyet’e konuşan Göz Vakfı'ndan Op. Dr. Erdinç Usta, güneş gözlüğü seçerken dikkat edilmesi gereken en önemli kriterin UV koruması olduğunu belirterek, özellikle UV400 filtreli camların göze zarar veren UVA ve UVB ışınlarını engellediğini söyledi. Toplumda cam renginin koyuluğunun daha iyi koruma sağladığı yönünde yaygın bir kanı bulunduğunu belirten Usta, bunun doğru olmadığını ifade etti. Usta, camın koyuluğunun yalnızca göze ulaşan görünür ışık miktarını azalttığını, zararlı ultraviyole ışınlarına karşı koruma sağlayabilmesi için camın mutlaka UV filtre özelliğine sahip olması gerektiğini vurguladı. Usta, aynalı ya da polarize camların da tek başına UV koruması anlamına gelmediğine dikkat çekerek, satın alma aşamasında ürünün teknik özelliklerinin mutlaka kontrol edilmesini önerdi.

CE İŞARETİ GÜVEN VERİYOR

Güneş gözlüğü alırken ürün üzerinde CE işaretinin bulunmasının önemli olduğuna işaret eden Usta, bu işaretin ürünün Avrupa güvenlik ve kalite standartlarına uygun üretildiğini gösterdiğini söyledi. Cam kalitesinin basit bir yöntemle de kontrol edilebileceğini belirten Usta, dikey bir çizgiye bakarken gözlük camı hareket ettirildiğinde çizgide kırılma veya yamulma oluşmuyorsa optik kalitenin yeterli olduğunun anlaşılabileceğini ifade etti.

YÜZE UYGUN GÖZLÜK TERCİH EDİLMELİ

Güneş gözlüğünün yüze tam oturmasının da göz sağlığı açısından önemli olduğunu belirten Usta, gözlük cam genişliği ve sap uzunluğu gibi ölçüleri ifade eden ekartman değerlerinin kişiye uygun seçilmesi gerektiğini söyledi. Böylece güneş ışınlarının gözlüğün kenarlarından göze ulaşmasının da azaltılabileceğini kaydetti.

CAM RENGİ KULLANIM ALANINA GÖRE SEÇİLMELİ

Usta, kahverengi, yeşil ve sarı camların doğal renkleri büyük ölçüde korudukları için daha fazla tercih edildiğini belirterek, sarı camların özellikle gece görüşünde avantaj sağlayabildiğini ifade etti. Günlük kullanımda ışığın yüzde 40-50 oranında engellenmesinin yeterli olduğunu aktaran Usta, deniz kenarı ve karla kaplı bölgelerde ise yüzde 80-85 oranında ışık bloke eden camların daha uygun olacağını söyledi. Kırılma ve çizilmeye karşı dayanıklılık açısından polikarbon camların öne çıktığını belirten Usta, bu nedenle bu materyalin güvenli bir seçenek olduğunu dile getirdi.

‘SAHTE GÖZLÜKLER GÖZLERE ZARAR VEREBİLİR’

Kalitesiz veya sahte güneş gözlüklerinin ciddi risk oluşturduğunu vurgulayan Usta, bu ürünlerin görünür ışığı azaltarak göz bebeğinin büyümesine neden olduğunu, ancak UV ışınlarını filtreleyemediği için genişleyen göz bebeğinden göz içine daha fazla zararlı ultraviyole ışınının ulaşabildiğini söyledi. Usta, bu nedenle sahte ürünlerin faydadan çok zarar verebileceğini ifade etti.

BULUTLU HAVALARDA DA KULLANILMALI

Güneş gözlüğünün yalnızca güneşli havalarda değil, bulutlu günlerde de kullanılmasının faydalı olduğunu belirten Usta, bulutlu havalarda oluşan yoğun ışık saçılmaları ile su yüzeyi ve kar gibi yansıtıcı ortamlardaki parlamaların göz sağlığını olumsuz etkileyebileceğini söyledi. Bu nedenle bu ortamlarda da UV korumalı güneş gözlüğü kullanılmasını öneren Usta, çocuklar ve yaşlılar için güneş gözlüğü kullanımında herhangi bir yaş sınırı bulunmadığını, her yaş grubunun gözlerini zararlı UV ışınlarından koruması gerektiğini sözlerine ekledi.