Uzmandan kaplıcalarda hijyen uyarısı: 'Kullanım mutlaka doktor kontrolünde başlamalı'

Kaplıcalar, özellikle kas ve iskelet sistemi rahatsızlıkları ile stresin azaltılması amacıyla sık tercih edilen sağlık uygulamaları arasında yer alıyor. Ancak uzmanlar, hijyen kurallarına uyulmaması ve bilinçsiz kullanımın ciddi sağlık risklerine yol açabileceği konusunda uyardı.

Halk sağlığı uzmanı Dr. Dilek Aslan, kaplıcaların sağlık yararı kadar güvenli kullanımının da önem taşıdığını vurguladı.

'YALNIZCA DİNLENME ALANI DEĞİL'

Kaplıca tesislerinin yalnızca dinlenme alanı olarak görülmemesi gerektiğini belirten Aslan, “Kaplıca tesisi, termal veya mineralli suyun ya da peloidin niteliğine göre oluşturulmuş, termal tedavi havuzları, sıra banyoları ve gerekli tedavi birimlerini içeren tesislerdir. Bu konu, kullanım yaygınlığı ve önlenebilir riskler nedeniyle halk sağlığını yakından ilgilendiriyor” dedi.

Kaplıca tedavisinin balneoterapi olarak adlandırıldığını anımsatan Aslan, termomineral sular, çamurlar ve doğal gazların banyo, içme ve soluma yöntemleriyle tedavi amacıyla kullanılabildiğini ifade etti.

Kaplıcaların ağrıların azaltılması, hareket kısıtlılığının giderilmesi ve ruhsal rahatlama amacıyla tercih edildiğini ifade eden Aslan, “Sağlık açısından kullanım endikasyonu ilgili sağlık çalışanları tarafından belirlenmeli. Kişinin kendi kendisine yaptığı bir uygulama olmamalı. Aksi halde önemli sağlık riskleriyle karşılaşılabilir” diye konuştu.

Hijyen kurallarına uyulmamasının enfeksiyon riskini artırdığını vurgulayan Aslan, “Tesislerin düzenli denetlenmesi, denetim mekanizmalarının etkin işletilmesi, toplumda farkındalığın artırılması ve doğru bilgi kaynaklarının erişilebilir olması büyük önem taşıyor. Konuya disiplinler arası bir bakış açısıyla yaklaşılması gerekiyor” uyarısında bulundu.