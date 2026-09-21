Uzmanı açıkladı: 'Alzheimer hastalığındaki artışın nedeni yaşam süresinin uzaması'

ERÜ Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Gültekin, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü nedeniyle açıklamalarda bulundu. 40 yıl öncesine göre Alzheimer ve Parkinson hastalıklarının görülme sıkıldığının arttığını söyleyen Gültekin, Parkinson hastalarının daha genç yaşlarda biraz daha sık görüldüğünü belirtti. Prof. Dr. Murat Gültekin, "Parkinson hastalarının daha genç yaşlarda biraz daha sık görülme durumu söz konusu oluyor. Bunun tek sebebi beklenen yaşam süresinin uzaması değil çevresel faktörler. Diğer etkenlere maruziyet, genetik, yaşadığımız ortam ve iklim değişimleri gibi bir sürü faktör bu işin içerisinde yer alıyor" diye konuştu.

'TOPLUMUN YÜZDE 16'SINDA MİGREN VARDIR'

Dünyada 1 milyar 200 milyondan fazla insanda migren olduğunu söyleyen Prof. Dr. Murat Gültekin şöyle konuştu:

"Dünya Sağlık Örgütünün araştırmalarına göre engelliliğe neden olan en sık nörolojik hastalıklarda özellikle ilk 3 sırada baş ağrısı, migren geliyor. Dünyada 1 milyar 200 milyondan fazla insanda, Türkiye’de ise yaklaşık 16 milyon insanda migren hastalığı var."

'ALZHEİMER HASTALIĞI İÇİN KADIN OLMAK BİR RİSK FAKTÖRÜ'

Nörodejeneratif hastalıkların beyindeki nöronların azalmasına ve ölümüne neden olmasının nedenlerine de değinen Prof. Dr. Murat Gültekin, "Bazı nörolojik hastalıkların temelinde, özellikle Alzheimer ve Parkinson hastalığında nörodejeneratif hastalıklar beyindeki nöronların azalmasına ve ölümüne neden oluyor. Bunun sebebinin altında birçok faktör var. Özellikle Alzheimer hastalığı için söyleyecek olursak, ileri yaş bir risk faktördür. Kadın olmak bir risk faktörüdür. Eğitim almamış olmak, aileden birinin Demans ya da Alzheimer olması bir risk faktördür. Kafa travmasına maruz kalmak, 50 yaşından sonra depresyon ve ruhsal hastalıklar yaşamak bir risk faktördür" ifadelerini kullandı.

'ERKEN YAŞLARDA KUYU SUYU İÇMEK PARKİNSON HASTALIĞI İÇİN RİSK SAYILIYOR'

Nörolojik hastalıkların temelinde birçok faktörün olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Gültekin, "Kalp hastalığını artıran bütün riskler Alzheimer hastalığı için de söz konusudur. Örneğin; yüksek tansiyon, diyabet, hiperkolesterolemi ve obezite, bütün bu durumlar Alzheimer hastalığı için bir risk faktördür. Görme bozukluğunun ve işitme kaybının olması da Alzheimer hastalığı için bir risk faktörü olarak karşımıza çıkıyor. Erken yaşlarda kuyu suyu içmek özellikle Parkinson hastalığı için risk sayılıyor. Kilo almak, obezite, uyku bozukluğu, horlama, uyku apnesi bunlar birçok nörolojik hastalıklar için risk faktördür. Sadece yaşın ilerlemiş olması ya da sadece cinsiyet değil, kalıtımsal, genetik özelliğimiz, yaşadığımız ortam, aldığımız eğitim, yediğimiz gıdalar, yaşadığımız çevre, sosyal ilişkilerimiz ve ruh sağlığımız bunların hepsi bir bütün olarak nörolojik hastalıkların temelinde etkilidir" dedi.