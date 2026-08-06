Uzmanı açıkladı: Robotik cerrahi hangi hastalıklarda kullanılıyor?

Son yıllarda ürolojiden genel cerrahiye, kadın hastalıklarından göğüs cerrahisine kadar birçok alanda kullanılan robotik cerrahiye ilişkin yanlış inanışlar sürüyor.

Koç Üniversitesi Hastanesi İleri Düzey Robotik ve Endoskopik Cerrahi Merkezi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. A. Erdem Canda, ameliyatı robotun kendi başına yaptığı düşüncesinin doğru olmadığını belirtti.

ROBOT AMELİYATI KENDİ BAŞINA YAPMIYOR

Robotik cerrahide operasyonun her aşamasını cerrahın yönettiğini ifade eden Canda, robotik sistemlerin yalnızca cerrahın kullandığı gelişmiş teknolojik araçlar olduğunu söyledi.

Robotun bağımsız karar verme veya kendi başına ameliyat gerçekleştirme yeteneğinin bulunmadığını vurguladı.

ROBOTİK CERRAHİ HANGİ HASTALIKLARDA KULLANILIYOR?

Robotik cerrahinin özellikle üroloji, genel cerrahi, kadın hastalıkları ve göğüs cerrahisinde yaygın olarak kullanıldığını belirten Canda, erken evrede tespit edilen küçük tümörlerde ve bazı iyi huylu hastalıklarda önemli avantajlar sağlayabildiğini ifade etti.

İleri evredeki veya büyük tümörlerde ise hastanın durumuna göre açık cerrahinin öncelikli seçenek olabileceğini söyledi.

DAHA KÜÇÜK KESİ VE HIZLI İYİLEŞME

Robotik cerrahinin başlıca avantajları arasında daha küçük kesiler, daha az ağrı, daha düşük kan kaybı ve daha kısa hastanede kalış süresi bulunuyor.

Üç boyutlu ve büyütülmüş görüntünün cerraha damar ve sinir yapılarını daha ayrıntılı görme olanağı sağladığını belirten Canda, bunun bazı kanser ameliyatlarında organ ve fonksiyonların korunmasına katkı sunabildiğini kaydetti.

Hastaların günlük yaşamlarına daha hızlı dönebilmesinin de yöntemin önemli avantajlarından biri olduğunu söyledi.

HER HASTA İÇİN TEK SEÇENEK DEĞİL

Robotik cerrahinin her hasta için uygun veya zorunlu bir yöntem olmadığını vurgulayan Canda, ameliyat tekniğinin kişiye özel belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

Hastanın yaşı, hastalığın türü ve evresi ile genel sağlık durumunun tedavi seçimini etkilediğini belirten Canda, gelişen teknoloji sayesinde robotik sistemlerin çocuklardan ileri yaştaki hastalara kadar daha geniş bir grupta kullanılabildiğini söyledi.

YAPAY ZEKÂ VE UZAKTAN AMELİYAT DÖNEMİ

Robotik cerrahide yapay zekâ uygulamalarının giderek yaygınlaşacağını belirten Canda, bu teknolojinin günümüzde cerraha operasyon sırasında rehberlik edebildiğini ifade etti.

5G altyapısının gelişmesiyle farklı ülkeler arasında uzaktan yapılan tele cerrahi uygulamalarının da gerçekleştirildiğini belirten Canda, robotik cerrahinin önümüzdeki yıllarda daha fazla alanda kullanılacağını söyledi.