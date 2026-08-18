Uzmanından çocuklarda ishal uyarısı: Bilinçsiz ilaç kullanımı tehlike saçıyor

Çocuk sağlığında sık karşılaşılan rahatsızlıklardan biri olan ishal vakalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Baver Demir, erken müdahalenin ve doğru takibin önemine dikkat çekti. Dr. Demir, özellikle küçük çocuklarda ishal ile kusmanın birlikte görülmesi durumunda sıvı kaybının kısa sürede ciddi boyutlara ulaşabileceğini ifade etti.

"SIVI KAYBI BELİRTİLERİ YAKINDAN TAKİP EDİLMELİ"

İshal görülen çocuklarda öncelikle genel durumun ve dehidrasyon (sıvı kaybı) belirtilerinin gözlemlenmesi gerektiğini aktaran Uzm. Dr. Baver Demir, "Özellikle bebeklerde ve küçük çocuklarda idrar miktarında azalma, ağız ve dudaklarda kuruluk, gözyaşının azalması, halsizlik ve çocuğun normalden daha az tepki vermesi önemsenmelidir" dedi.

"DOKTOR ÖNERİSİ OLMADAN İLAÇ KULLANILMAMALI"

Tedavi sürecinde ailelerin kendi başlarına ilaç kullanmaktan kaçınması gerektiğinin altını çizen Demir, şu ifadeleri kullandı:

"Her ishal vakasında aynı tedavi uygulanmaz. Özellikle antibiyotik ve ishal kesici ilaçların doktor önerisi olmadan kullanılması doğru değildir. Çocuğun yaşı, genel durumu, ishalin süresi ve eşlik eden belirtiler değerlendirilerek uygun tedavi planlanmalıdır."

İshal sırasında çocuğun beslenmesinin tamamen kesilmemesi gerektiğini vurgulayan uzman isim, çocuğun yaşına uygun ve kolay tolere edilebilen gıdalarla beslenmeye devam edilmesini, kusma eşlik ediyorsa sıvıların küçük ve sık aralıklarla verilmesini önerdi.

BU BELİRTİLER VARSA VAKİT KAYBETMEYİN

İşaret edilen bazı tehlike belirtilerinde zaman kaybedilmeden uzmana başvurulması gerektiğini belirten Dr. Baver Demir; yüksek ateş, sürekli kusma, dışkıda kan, şiddetli karın ağrısı, belirgin halsizlik veya idrar miktarında ciddi azalma görülmesi durumunda acil tıbbi müdahalenin şart olduğunu kaydetti.

Enfeksiyon kaynaklı ishal vakalarının önüne geçmek için hijyen kurallarına vurgu yapan Demir, tuvalet sonrası ve yemek öncesinde ellerin sabunla yıkanması, güvenilir içme suyu tüketilmesi ve gıdaların uygun koşullarda muhafaza edilmesi gerektiğiyle sözlerini tamamladı.