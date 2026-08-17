Uzmanından karaciğer kanseri uyarısı: Karaciğerde saptanan her kitle ameliyat gerektirir mi?

Dünya genelinde artış gösteren karaciğer hastalıkları ve kanser vakaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Burak Işık, hastalığın "sessiz" ilerleme riskine ve tedavi süreçlerine dair hayati uyarılarda bulundu.

Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı’nın GLOBOCAN 2024 verilerini aktaran Prof. Dr. Burak Işık, dünya çapında yaklaşık 843 bin kişiye karaciğer kanseri teşhisi konulduğunu ve 732 bin kişinin bu hastalık nedeniyle yaşamını yitirdiğini ifade etti. Karaciğer kanserinin en sık görülen yedinci kanser türü olmasına rağmen ölümlerde üçüncü sırada yer aldığını belirten Işık, tablonun ciddiyetini vurguladı.

1,7 MİLYAR İNSANI ETKİLEYEN 'SESSİZ TEHLİKE'

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre steatotik karaciğer hastalığının (karaciğer yağlanması) küresel ölçekte yaklaşık 1,7 milyar kişiyi etkilediğini hatırlatan Prof. Dr. Işık; fazla kilo, diyabet, düzenli alkol kullanımı ile hepatit B ve C enfeksiyonlarının en önemli risk faktörleri arasında bulunduğunu kaydetti.

Karaciğerin organ yapısına değinen Işık, "Karaciğer vücudun en çalışkan organlarından biridir. İlginç olan şu ki, ciddi şekilde hastalansa bile uzun süre hiçbir belirti vermeyebilir. İşte bu yüzden karaciğer hastalıklarına 'sessiz hastalıklar' denir" dedi.

"KARACİĞERDEKİ HER KİTLE AMELİYAT GEREKTİRMİYOR"

Yapılan incelemelerde tespit edilen her kitle veya tümörün doğrudan ameliyat anlamına gelmediğini belirten Prof. Dr. Işık, tedavi sürecinin kişiye özel planlandığını vurguladı: