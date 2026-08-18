Uzmanından kulak çınlaması uyarısı: Hangi belirtiler tehlikeli, ne zaman doktora gidilmeli?

Kulak Burun Boğaz Kliniği’nden Prof. Dr. Davut Akduman, günlük yaşamı olumsuz etkileyen kulak çınlamasına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Toplumda oldukça sık karşılaşılan kulak çınlamasının tek başına bir hastalık değil, vücuttaki farklı sorunların bir belirtisi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Davut Akduman; işitme kaybı, yüksek sese maruz kalma, kulak hastalıkları, bazı ilaçlar ve sistemik rahatsızlıkların bu duruma yol açabileceğini belirtti.

"HER ÇINLAMA CİDDİ HASTALIK ANLAMINA GELMEZ"

Kısa süreli ve kendiliğinden geçen çınlamaların çoğu zaman endişe yaratmaması gerektiğini dile getiren Akduman, tablonun süreklilik kazanması halinde uzmana başvurulması gerektiğine dikkat çekti. Akduman, "Kulak çınlaması yaşayan kişilerin her durumda endişeye kapılmaması gerekir. Ancak çınlamanın sürekli hale gelmesi, giderek artması veya özellikle tek kulakta ortaya çıkması durumunda mutlaka değerlendirilmelidir. Çınlamaya işitme kaybı ya da baş dönmesi gibi şikâyetlerin eşlik etmesi halinde ise Kulak Burun Boğaz uzmanına başvurulmalıdır" dedi.

NABIZLA SENKRONİZE ÇINLAMALARA DİKKAT

Çınlamanın duyuluş biçiminin tanı açısından kritik olduğunu belirten Prof. Dr. Akduman, kalp atışıyla ritmik bir şekilde hissedilen seslerin mutlaka araştırılması gerektiğinin altını çizdi.

Ani gelişen işitme kaybının çınlamayla birlikte görülmesi durumunda zaman kaybetmeden sağlık kuruluşuna gidilmesi gerektiğini vurgulayan Akduman, gürültülü ortamlardan kaçınılmasını tavsiye etti.

İnternette önerilen kulak damlası veya ilaçların hekim tavsiyesi olmadan kesinlikle kullanılmaması gerektiğini hatırlatan Akduman, "Her çınlama korkulacak bir durum değildir. Ancak sürekli, tek taraflı, nabızla senkron olan veya işitme kaybı gibi başka belirtilerin eşlik ettiği çınlamalar ihmal edilmemelidir" ifadelerini kullandı.