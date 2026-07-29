Uzmanından sıcak çarpması uyarısı: 'Güneş altında olmasanız da risk altındasınız'

Adana’da bugün hava sıcaklığı meteoroloji verilere göre gölgede 43 derece olacak. Nem ile birlikte hissedilen sıcaklığın ise 50 dereceyi bulması bekleniyor. Bu nedenle hava sıcaklıklarıyla birlikte sıcak çarpması vakalarına karşı uyarılarda bulunan Adana'da özel bir hastanenin İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yunus Coşkun, halk arasında "güneş çarpması" olarak bilinen tablonun aslında "sıcak çarpması" olduğunu söyledi.

Sıcak çarpmasının yalnızca güneş altında kalındığında ortaya çıkmadığını ifade eden Dr. Coşkun, "Kapalı ve sıcak ortamlarda uzun süre bulunmak da vücut ısısını artırarak sıcak çarpmasına neden olabilir. Terleme artışı, aşırı susama, halsizlik ve yorgunluk ilk belirtiler arasında yer alır. Ancak ilerleyen dönemde bilinç bulanıklığı, anlamsız konuşmalar ya da nöbet geçirme gibi durumlar gelişiyorsa bu artık tıbbi bir acildir" diye konuştu.

"HASTAYI HEMEN SERİN ORTAMA ALIN"

Sıcak çarpmasında ilk müdahalenin hayati önem taşıdığına dikkat çeken Dr. Coşkun, "Bu gibi durumlarda kişi vakit kaybetmeden serin bir ortama alınmalı, üzerindeki fazla kıyafetler çıkarılmalı ve soğuk uygulama yapılmalıdır. Eğer kişinin şuurunda bozukluk varsa ağızdan su ya da herhangi bir gıda verilmemelidir" ifadelerini kullandı.

"KLİMALI ORTAM ZARARLI DEĞİL"

Vatandaşların klima kullanımıyla ilgili yanlış bilgilere sahip olduğunu belirten Coşkun, "Hastalarımız sık sık ’Klima zararlı mı’ diye soruyor. Klimalı ortam zararlı değildir. Özellikle kronik hastalığı bulunanlar ve yaşlı bireylerin serin, klimalı ortamlarda bulunmasını destekliyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ani ısı değişikliklerinden kaçınmaktır" dedi.

"GÜNEŞ KORUYUCU SICAK ÇARPMASINI ÖNLEMEZ"

Güneş koruyucu kremlerle ilgili yanlış bir algı bulunduğunu dile getiren Dr. Coşkun, "Güneş koruyucuları ultraviyole ışınlarına karşı koruma sağlar ancak sıcak çarpmasını önlemez. Bu nedenle en önemli korunma yöntemi yeterli sıvı tüketmek ve sıcak ortamlarda uzun süre kalmamaktır" diye konuştu.

"ADANA’DA GÜNDE EN AZ 2,5 LİTRE SU TÜKETİLMELİ"

Adana’nın sıcak iklimi nedeniyle görünmeyen sıvı kaybının fazla olduğuna dikkat çeken Coşkun, "Adana’da günlük en az 2,5 litre su tüketimini öneriyoruz. Çünkü sadece terlemeyle değil, nefes alıp verme sırasında da fark edilmeyen sıvı kayıpları yaşanıyor. Susamayı beklemeden su içilmeli, özellikle açık alanda spor yapanlar ya da fiziksel efor gerektiren işlerde çalışanlar daha sık mola vermeli ve bol sıvı tüketmelidir" dedi.

"GENİŞ VE HAVA ALAN KIYAFETLER TERCİH EDİLMELİ"

Açık alanda çalışan vatandaşlara da önerilerde bulunan Dr. Yunus Coşkun, "Sıcak ortamlarda çalışanlar terlemeyi artırmayacak, bol ve hava alan kıyafetler giymeli, mümkün olduğunca sık serin ve havalandırılmış ortamlarda dinlenmelidir" ifadelerini kullandı.

Sıcak çarpmasının belirtilerine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Coşkun, "Baş ağrısı, yoğun terleme, halsizlik, yorgunluk ve baş dönmesi en sık görülen belirtilerdir. Bunlara unutkanlık, bilinç bulanıklığı ya da halk arasında ’beyin sisi’ olarak tarif edilen durumlar eşlik ediyorsa kişi vakit kaybetmeden serin bir ortama geçmeli ve gerekirse sağlık kuruluşuna başvurmalıdır" diye konuştu.