Uzmanından sıcak hava uyarısı: Romatizma hastaları yaz aylarında nelere dikkat etmeli?

Sıcak havaların artmasıyla birlikte romatizma hastalarının günlük yaşam alışkanlıklarına daha fazla özen göstermesi gerektiği bildirildi. Romatoloji Uzmanı Doç. Dr. Nuh Ataş, aşırı sıcak, susuzluk ve kontrolsüz fiziksel aktivitelerin eklem sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğine dikkat çekerek hastalara uyarılarda bulundu.

"SICAK HAVA HER HASTAYI AYNI ŞEKİLDE ETKİLEMEZ"

Romatizmal rahatsızlıkların yalnızca soğuk havalarla ilişkilendirilmesinin yanlış bir algı olduğunu ifade eden Doç. Dr. Ataş, sıcak havanın her hastada farklı reaksiyonlara yol açabileceğini belirtti. Ataş, "Sıcak havalar bazı hastalarda şikâyetleri azaltabilirken, bazı hastalarda yorgunluk, halsizlik, eklem şikâyetleri veya mevcut yakınmaların artmasına neden olabilir. Burada önemli olan hastanın kendi vücudunun verdiği sinyalleri takip etmesidir" ifadelerini kullandı.

Yaz döneminde vücut dengesini korumak adına yeterli sıvı tüketiminin kritik bir rol oynadığını vurgulayan Ataş, özellikle güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmaktan kaçınılması gerektiğini belirtti.

"KONTROLLÜ EGZERSİZ VE DÜZENLİ İLAÇ KULLANIMI ŞART"

Romatizma hastalarının tamamen hareketsiz kalmasının eklem sağlığı açısından doğru olmadığını dile getiren Doç. Dr. Nuh Ataş, yüzme ve hafif tempolu yürüyüş gibi eklem hareketliliğini koruyan egzersizlerin serin saatlerde tercih edilmesini tavsiye etti.

Hastalığın kontrol altında tutulabilmesi için düzenli takibin şart olduğunu hatırlatan Ataş, ilaç kullanımı konusunda şu uyarıda bulundu: