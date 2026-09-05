Uzmanından yeni eğitim-öğretim yılı uyarısı: 'Hareket, eğitimden çalınan zaman olarak görülmemeli'

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte çocukların serbest yaz düzeninden daha planlı ve oturarak geçirilen bir rutin dönemine girdiğini belirten Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Safa Heybet, okul çağındaki çocuklarda fiziksel aktivite düşüşüne karşı önemli uyarılarda bulundu. Güncel bilimsel çalışmaların ergenlik dönemiyle birlikte hareketsizliğin arttığını gösterdiğini ifade eden Heybet, fiziksel aktivitenin kaliteli öğrenmenin ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çekti.

GÜNDE EN AZ 60 DAKİKA HAREKET ŞART

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 5-17 yaş grubundaki çocuk ve gençler için günde en az 60 dakika orta veya yüksek şiddette fiziksel aktivite önerdiğini belirten Dr. Safa Heybet, hareketin yalnızca spor salonlarıyla kısıtlanmaması gerektiğini vurguladı. Teneffüslerde oynamak, yürürmek veya okula yürüyerek gidip gelmenin de bu sürecin doğal bir parçası olduğunu ifade eden Heybet, şu değerlendirmede bulundu:

"Bir çocuk akşam spor antrenmanına gidiyor olabilir ancak günün geri kalanını sınıfta, serviste ve ekran karşısında oturarak geçiriyorsa bu durum riski ortadan kaldırmaz. Yalnızca yapılan spora değil, günün toplamında ne kadar hareketsiz kalındığına bakmak gerekir."

DERS SIRASINDAKİ KISA MOLALAR ODAKLANMAYI ARTIRIYOR

Teneffüslerin sadece bir ara değil, çocukların gelişimi için büyük bir fırsat sunduğunu dile getiren Heybet, ilkokul öğrencilerinin yalnızca teneffüslerde dahi 10-12 dakikalık hareket biriktirebildiğini aktardı. Ders aralarına eklenecek 5-15 dakikalık kısa ayağa kalkma, gerinme ve hareket etkinliklerinin akademik başarıyı düşürmediğini, aksine dikkati artırdığını belirten Heybet sözlerini şöyle sürdürdü:

"Araştırmalar, hareket sonrasında çocukların derse daha iyi odaklandığını ve sınıf içindeki davranışlarının olumlu yönde değiştiğini gösteriyor. Bu nedenle hareket için ayrılan süreyi eğitimden kayıp olarak değil, çocuğun zihnini yenileyen bir süreç olarak görmek daha doğru bir yaklaşımdır."

Çocukların güvenli bir şekilde hareket edebilmesi için okul bahçeleri ile çevresel altyapının iyileştirilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, güvenli bölgelerde okula yürüyerek gitmenin de günlük fiziksel aktiviteye önemli katkı sunduğunu ifade ediyor.