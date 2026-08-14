Uzmanlar açıkladı: Kas ağrısı mı, sakatlık mı?

Spor veya pilates yaptıktan sonraki gün ortaya çıkan kas ağrıları, özellikle uzun süre hareketsiz kaldıktan sonra egzersize başlayanlarda sık görülüyor. Ancak uzmanlar, egzersiz sonrasında yaşanan her ağrının “kasların çalıştığının göstergesi” olarak değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Kader Keskinbora, ağrının başlangıç zamanı, süresi, şiddeti ve beraberindeki belirtilerin nedenini anlamak açısından önemli olduğunu söyledi.

AĞRI NEDEN ERTESİ GÜN ORTAYA ÇIKIYOR?

Egzersiz sonrasında ortaya çıkan ve tıpta “gecikmeli kas ağrısı” (DOMS) olarak adlandırılan durum, özellikle alışık olunmayan hareketlerin yapılması veya egzersizin süresi ve yoğunluğunun artırılması sonrasında görülebiliyor.

Keskinbora, egzersiz sırasında kaslarda mikroskobik düzeyde zorlanmalar meydana geldiğini, vücudun buna geçici bir inflamatuvar yanıt verdiğini belirtti.

Ağrının genellikle egzersizden 12-24 saat sonra başladığını ve 24-72 saat arasında daha belirgin hale gelebildiğini kaydeden Keskinbora, kaslardaki hassasiyet, sertlik ve geçici güç kaybının çoğu kişide birkaç gün içerisinde azaldığını ifade etti.

“NE KADAR AĞRIRSA O KADAR İYİ” DÜŞÜNCESİ YANLIŞ

Egzersiz sonrası şiddetli ağrının iyi bir antrenmanın göstergesi olmadığını vurgulayan Keskinbora, “Ne kadar çok ağrırsam o kadar iyi çalışmışımdır” düşüncesinin doğru olmadığını söyledi.

Egzersizin amacının vücudu sakatlamak değil, kontrollü ve aşamalı biçimde güçlendirmek olduğunu belirten Keskinbora, özellikle spora yeni başlayanların performanslarını bir anda artırmaması gerektiğine dikkat çekti.

AĞRI VARSA TAMAMEN HAREKETSİZ KALMAYIN

Kas ağrısı yaşayan kişilerin tamamen hareketsiz kalmasının her zaman gerekli olmadığını belirten Keskinbora, ağrının izin verdiği ölçüde hafif yürüyüş ve günlük hareketlerin sürdürülmesinin toparlanmaya yardımcı olabileceğini ifade etti.

Yeterli sıvı tüketimi, dengeli beslenme ve günlük protein ihtiyacının karşılanmasının da kasların onarımını desteklediğini belirten Keskinbora, kaliteli uykunun önemine de dikkat çekti.

KAS AĞRISI MI, SAKATLIK MI?

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Gürkan Gümüşsuyu ise spor sonrasında ortaya çıkan her ağrının kas ağrısı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

İki taraflı ve yaygın hissedilen, kaslarda sertlik ve hassasiyet oluşturan ve birkaç gün içinde azalan ağrıların çoğunlukla egzersize adaptasyonla ilişkili olduğunu belirten Gümüşsuyu, tek bir noktada yoğunlaşan, keskin veya batıcı karakterdeki ağrıların ise farklı değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

DİZ, OMUZ VE BEL AĞRISINA DİKKAT

Özellikle eklem çevresinde ortaya çıkan ağrıların göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten Gümüşsuyu, dizin belirli bir noktasında, omuzda, belde veya ayak bileğinde sürekli tekrarlayan ağrıların “spor yaptım, normaldir” denilerek geçiştirilmemesi gerektiğini söyledi.

Daha önce sakatlık yaşanan bir bölgede egzersizle yeniden başlayan ağrıların da değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

SPORA DÖNÜŞ KADEMELİ OLMALI

Spor yaralanmalarının önemli nedenlerinden birinin kişinin kapasitesinin üzerinde ve hızlı biçimde yüklenmesi olduğunu belirten Gümüşsuyu, uzun süre spor yapmayan kişilerin doğrudan yüksek yoğunluklu antrenmanlara başlamaması gerektiğini ifade etti.

Egzersizin süresi, sıklığı ve yoğunluğunun mevcut kondisyon düzeyine göre aşamalı olarak artırılması gerektiğini kaydeden Gümüşsuyu, ısınma ve soğuma süreçlerinin de ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti.

BU BELİRTİLER VARSA DİKKAT

Uzmanlar, egzersiz sonrası şu belirtilerin görülmesi halinde değerlendirme gerekebileceğini belirtti:

Şiddetlenen veya giderek artan ağrı

Belirli bir noktada hissedilen keskin ağrı

Belirgin şişlik veya morarma

Hareket kısıtlılığı

Belirgin güç kaybı

Üzerine basamama veya ilgili uzvu kullanamama

Haftalarca devam eden ağrı

Her egzersizden sonra aynı bölgede tekrarlayan ağrı

Keskinbora, birkaç gün süren kas hassasiyetinin çoğu zaman vücudun yeni fiziksel yüke uyum sürecinin bir parçası olduğunu ancak uzun süren, artan veya yaşam kalitesini etkileyen ağrıların vücudun verdiği bir uyarı olabileceğini söyledi.

Gümüşsuyu ise sporun amacının ağrı çekmek değil, sağlıklı ve güçlü bir vücut oluşturmak olduğuna dikkat çekerek, ağrıya rağmen egzersize devam etmenin her zaman daha fazla gelişim anlamına gelmediğini vurguladı.