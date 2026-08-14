Uzmanlar doğru ilkyardım adımlarına dikkat çekti

Yaz aylarında hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte deniz, havuz, göl ve akarsularda geçirilen zaman artarken boğulma vakaları da arttı. Son bir haftada en az 25 kişi boğularak yaşamını yitirdi. Suda yaşanan bir kazanın ardından saniyeler büyük önem taşırken olay yerinde doğru ve zamanında uygulanan ilkyardım müdahalesi kişinin hayatta kalmasında kritik rol oynuyor. Uzmanlar, boğulma vakalarında panik yapılmaması ve temel ilkyardım adımlarının doğru şekilde uygulanması gerektiğine dikkat çekti.

Cumhuriyet’e konuşan acil tıp uzmanı Ömerul Faruk Aydın, “Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ), Mayıs 2026’da güncellediği verilere göre dünyada her yıl yaklaşık 300 bin kişi boğulma nedeniyle yaşamını kaybediyor ve bu yük özellikle çocuklar ve gençlerde dikkat çekici boyutta” dedi.

Kişinin sudan çıkarıldığında bilincinin ve solunumunun hızla değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Aydın, “Tepkisiz ve normal solumayan kişide 112 aranmalı. Boğulmaya bağlı kalp durmasının diğer birçok kalp durmasından önemli bir farkı var: Sorun çoğu zaman önce oksijensizlikle başlar. Bu nedenle kurtarıcı soluklar özellikle değerli, sonrasında standart kalp masajına geçilmesi öneriliyor” dedi. Toplumdaki yanlış uygulamalara da değinen Aydın, “Müdahalenin değerli saniyelerini, kişiyi ters çevirmeye, ‘suyunu çıkarmaya’ çalışmaya veya benzeri manevralara ayırmak yerine hava yolunu, solunumu ve dolaşımı yeniden sağlamaya odaklanmalıyız” ifadelerini kullandı.

BOĞULMA VAKALARI ARTTI

- Adana’da serinlemek için girdikleri Ceyhan Nehri’nde akıntıya kapılıp kaybolan Suriye uyruklu S.R. (12) ile S.S. (10) için arama çalışması dün ikinci gününde devam etti. Çocuklardan S.S'nin cansız bedenine ulaşıldı.

- Sakarya Pamukova’da önceki gün gölete giren Ahmet Uysal Sarıoğlu (19) gözden kayboldu. Ekiplerin iki saat süren çalışmasının ardından gencin cansız bedenine ulaşıldı.

- Kahramanmaraş’ta dengesini yitirip Göksun Çayı’na düşen Bilal Kocakaya (82) yaşamını yitirdi.