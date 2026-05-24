Uzmanlar uyardı, evlerimiz sanıldığı kadar temiz değil

Bahar aylarında artan polenler ve ev içi alerjenler yeniden gündeme gelirken uzmanlar, yaşam alanlarındaki görünmeyen tehlikelere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Kärcher, Liv Hospital ve Happ Health işbirliğiyle düzenlenen “Görünmeyen riskler, gerçek etkiler” sempozyumunda, ev ortamındaki hijyen eksikliğinin alerjiden solunum yolu hastalıklarına kadar pek çok sağlık sorununa yol açabileceği belirtildi.

Liv Hospital Vadistanbul’da düzenlenen etkinliğe Türk Kanser Derneği Başkanı Burak Duman, Dr. Ender Saraç, Liv Hospital Vadistanbul Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Benk ile farklı alanlardan uzman doktorlar katıldı.

Moderatörlüğünü Yağmur Kalyoncu’nun yaptığı sempozyumda, özellikle kapalı alanlarda biriken görünmeyen risklerin insan sağlığı üzerindeki etkileri ele alındı.

Sempozyumda yapılan değerlendirmelerde, ev içinde çamaşır kurutmanın nem oranını artırarak toz akarlarının çoğalmasına neden olduğu, düşük sıcaklıkta yapılan yıkamalarda ise mite’ların yaşamaya devam edebildiği belirtildi. Özellikle yatak, halı ve koltuklarda biriken alerjenlerin çocuklar için daha büyük risk oluşturduğu vurgulandı.

Benk, “Pandemi dönemi bize görülmeyen risklerin hayatımızı nasıl etkileyebileceğini gösterdi. Alerjiler küçük belirtiler gibi görünse de zamanla sistemik rahatsızlıklara dönüşebiliyor. İnsanların hastaneye gelmeden önce yaşam alanlarındaki sağlık risklerini azaltması büyük önem taşıyor” dedi.

YASTIK KILIFI DETAYI

Saraç ise bağışıklık sistemiyle alerji arasındaki ilişkiye dikkat çekerek sağlıklı yaşam için bütünsel yaklaşımın önemine vurgu yaptı. Saraç, bağırsak sağlığının korunmasının alerjik tepkimelerin kontrolünde önemli rol oynadığını belirterek doğal desteklerin ve kimyasal içermeyen temizlik yöntemlerinin tercih edilmesini önerdi. Özdemir de temizlik ile hijyen arasındaki farkın çoğu zaman karıştırıldığına dikkat çekti. Özdemir, “Bir hafta değiştirilmemiş bir yastık kılıfı klozetten 17 bin kat daha fazla bakteri barındırabiliyor. Halılar ve koltuklar da mikroorganizmalar için uygun yaşam alanları oluşturuyor” diye konuştu.