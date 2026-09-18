Uzmanlara göre sonbaharın üç önemli alerjeni: Polen, akar ve küf

Havaların serinlemesiyle birlikte burun tıkanıklığı, hapşırık, gözlerde yaşarma ve öksürük gibi şikâyetler de arttı. Oysa sonbahar alerjilerinin kaynağı yalnızca dışarıdaki polenler değil. Cumhuriyet’e konuşan Türk Dermatoloji Derneği yönetim Kurulu Üyesi Başak Yalçın, alerjinin yalnızca ilkbahar aylarında görüldüğü düşüncesinin doğru olmadığını söyledi.

EVE DÖNÜŞE DİKKAT!

Sonbaharda ev tozu akarlarıyla temasın arttığını ifade eden Yalçın, özellikle yaz dönemini başka yerlerde geçiren kişilerin eve dönüşlerinin akar maruziyetini artırabildiğini belirtti. Uzun süre kapalı kalan ve tozlanan evlerin yanı sıra yaz boyunca depolanan kıyafetlerde de akarların birikebildiğini belirten Yalçın, sonbaharda bu kıyafetlerin yeniden kullanılmasının alerjik şikâyetleri tetikleyebileceğini söyledi.

Hasat döneminin de ayrı bir risk taşıdığına dikkat çeken Yalçın, tahıl ambarlarında yoğun olarak bulunan akarların bu sektörde çalışan kişilerde alerjiyi tetikleyebildiğini ifade etti.

Polen alerjisinin yalnızca ilkbaharda görüldüğü yönündeki yaygın inanışın doğru olmadığını vurgulayan Yalçın, bazı bitkilerin polenlerinin sonbaharda daha yoğun olduğunu vurguladı. “Alerji her mevsim görülebilir” diyen Yalçın, sonbaharda da polenlerin alerjik şikâyetlerin önemli nedenlerinden biri olabildiğini belirtti.

KAPALI ORTAMI SEVİYOR

Sıcak ve nemli geçen yaz aylarının ardından evlerde küf oluşabileceğini anımsatan Yalçın, özellikle yaz boyunca kapalı ve yeterince havalandırılmamış ortamlara girilmesinin bazı kişilerde alerjiyi tetikleyebildiğini anlattı.

Yaz aylarında pencerelerin açık tutulmasının ortamın havalandırılması açısından yararlı olduğunu ifade eden Yalçın, havaların soğumasıyla camların kapanması ve kapalı ortamların daha az havalandırılmasıyla akar ve küf mantarıyla ilişkili alerjilerin daha sık ortaya çıkabildiğini kaydetti.

İnternet ve sosyal medyada alerjilere yönelik önerilen doğal yöntemlerin de sorgulanması gerektiğini belirten Yalçın, yapay zekâ destekli platformlar dahil olmak üzere internetteki sağlık bilgilerinin önemli bölümünün doğru olmayabileceğini ifade etti.

GÜVENLİ OLMAYABİLİR!

“Doğal olan her şey güvenli ve sağlıklı olacak demek değildir” diyen Yalçın, bazı baharat, bitki çayı ve besin takviyelerinin bazı kişilerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyledi. Alerjik hastalıkların dünya genelinde ve Türkiye’de yıllar içinde arttığına vurgu yapan Yalçın, bu artışta çevresel tetikleyici faktörler ile hava ve çevre kirliliğinin rol oynadığını, ancak son dönemde sonbahar alerjilerinde dikkat çekici boyutta belirgin bir artış gözlemlemediklerini kaydetti.

GRİPLE KARIŞABİLİR!

Alerjide burun tıkanıklığı, gözlerde yaşarma, hapşırık, kesik öksürük, nefes darlığı, kaşıntı ve egzama görülebiliyor. Gripte de benzer solunum yolu belirtilerinin ortaya çıkabildiğine değinen uzmanlar, ateş, halsizlik, kas-eklem ağrıları ve iştahsızlık gibi genel durum bozukluklarının eşlik etmesinin gribal enfeksiyon olasılığını güçlendirdiğini vurguluyor.