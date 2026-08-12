Uzmanlardan ilk yardım uyarısı: Yılan ısırmasında doğru bilinen en büyük yanlış ortaya çıktı

Dünya genelinde her yıl yüz binlerce yılan ısırması vakası kayıtlara geçerken, tıp dünyasından ilk yardım kitlerinde sıkça karşılaşılan "zehir pompaları" hakkında dikkat çeken bir uyarı geldi. Acil tıp uzmanları ve zehir danışma merkezlerinin değerlendirmelerine göre, vakumlu cihazların zehri vücuttan söküp alma kapasitesi bulunmuyor; klinik etkinliği ise yüzde 0 olarak ölçülüyor.

Yılan zehrinin enjeksiyondan sonraki ilk üç dakika içinde lenfatik sisteme yayılmaya başladığına dikkat çekilirken, vakum yönteminin yalnızca yüzeydeki kan ile doku sıvısını çektiği kaydedildi.

"DOKU ÖLÜMÜNÜ HIZLANDIRIYOR VE TEDAVİYİ GECİKTİRİYOR"

Zehir pompalarının sunduğu yüksek emiş gücünün bölgedeki hasarı daha da derinleştirdiği tespit edildi. Yılan zehrinde yer alan protein parçalayıcı enzimlerin vakum uygulaması nedeniyle tek bir noktada toplanarak bölgesel doku ölümünü (nekroz) hızlandırdığı vurgulandı.

Bunun yanı sıra zehir nedeniyle zayıflayan dokulara uygulanan basınca bağlı olarak damarların çatladığı ve geniş çaplı kan toplanmalarının oluştuğu bildirildi. Yetkililer, sonuç vermeyen vakumlama yöntemleriyle zaman kaybetmenin hastanın acil tıbbi müdahaleye ulaşmasını geciktirdiğinin altını çizdi.

GELENEKSEL YÖNTEMLER RİSK YARATIYOR: DOĞRU MÜDAHALE NASIL OLMALI?

Dünya genelindeki sivil savunma ve ilk yardım protokollerinde; yarayı kesmek, emmek, turnike bağlamak ve vakum uygulamak kesinlikle yapılmaması gereken hatalı işlemler listesinde yer alıyor.

Uzmanlar, yılan ısırması vakasıyla karşılaşılması halinde izlenmesi gereken doğru adımları şu şekilde açıkladı: