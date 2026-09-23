Uzmanlardan kritik uyarı: Yaşlılarda enfeksiyon klasik belirtilerle ortaya çıkmayabilir

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) ile Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği iş birliğiyle "Yaşlı Hastada Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonlar ve Sepsis" toplantısı gerçekleştirildi. Farklı disiplinlerden sağlık çalışanlarının bilgi ve deneyimlerini paylaştığı toplantıda; yaşlılarda sık görülen enfeksiyonlar, sepsis, doğru antibiyotik kullanımı, aşılama ve korunma yöntemleri detaylıca ele alındı.

Etkinlik kapsamında Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Simülasyon Merkezi’nde yer alan Sanal Hasta Simülatörü ile sepsis senaryosu uygulamalı olarak katılımcılara gösterildi.

"ATEŞ VEYA AĞRI OLMAYABİLİR, ANİ DALGINLIĞA DİKKAT"

Toplantıda konuşan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşegül Ulu Kılıç, yaşlı hasta grubunda enfeksiyon tablosunun gençlerden farklı seyredebileceğine dikkat çekti.

Prof. Dr. Ulu Kılıç, klinik tablonun yanıltıcı olabileceğini ifade ederek şunları söyledi:

"Yaşlı bir hastada ateş veya ağrı gibi klasik belirtiler her zaman olmayabilir. Ani dalgınlık, iştahsızlık, halsizlik, sebepsiz düşmeler veya genel durumdaki hızlı değişiklikler de enfeksiyonun habercisi olabilir. Bu nedenle özellikle yaşlı bireylerde küçük görünen değişikliklerin dahi ciddiyetle dikkate alınması gerekiyor."

"SEPSİSTE ZAMANLA YARIŞILIYOR"

Enfeksiyonun kana karışmasıyla ortaya çıkan ve hayati risk taşıyan sepsis tablosunda erken müdahalenin kritik önemde olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ulu Kılıç, "Sepsiste zaman çok önemli. Enfeksiyonun erken fark edilmesi ve uygun tedavinin gecikmeden başlanması hastanın yaşamını kurtarabilir. Yaşlı hastalarda tedaviyi planlarken mevcut kronik hastalıkları, kullanılan ilaçları ve beslenme durumunu bütüncül olarak değerlendirmek zorundayız" dedi.

AŞILAMA VE EL HİJYENİ HAYATİ ÖNEMDE

İki gün süren toplantıda enfeksiyon tedavisinin yanı sıra hastalıktan korunmanın önemi de ön plana çıkarıldı. Yaşlı nüfusta enfeksiyon ve sepsis riskini en aza indirmek için uygun aşılama takvimine uyulması, el hijyenine dikkat edilmesi, yeterli ve dengeli beslenme ile kronik rahatsızlıkların kontrol altında tutulması gerektiği kaydedildi.