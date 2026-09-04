Uzun süre oturanlar dikkat: Her fazladan saat kanserden ölüm riskini yüzde 9 artırabilir

İngiltere’de yapılan geniş kapsamlı bir araştırma, uzun süre kesintisiz oturmanın sağlık üzerindeki olası etkilerine ilişkin dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.

Glasgow Üniversitesi araştırmacıları, UK Biobank veri tabanında bulunan 91 binden fazla yetişkinin bir haftalık hareket takip cihazı kayıtlarını değerlendirdi ve katılımcıları yaklaşık 12 yıl boyunca izledi.

Araştırmada, en az yarım saat boyunca kesintisiz oturulan dönemlerdeki her fazladan hareketsiz saatin kanserden ölüm riskinde yüzde 9'luk artışla ilişkili olduğu tespit edildi.

6 KANSER TÜRÜNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Çalışmada uzun süreli hareketsizliğin genel kanser vakalarının yanı sıra karaciğer, böbrek, pankreas, kalın bağırsak, meme ve tiroid kanserleriyle ilişkisi de incelendi.

Araştırmacılar özellikle obezite ve tip-2 diyabetle bağlantılı kanser türleri açısından hareketsiz yaşamın önemine dikkat çekti.

1 SAATLİK HAFİF HAREKET RİSKİ YÜZDE 12 AZALTABİLİR

Araştırmanın dikkat çeken bir diğer sonucu ise yoğun egzersiz yapmadan da oturma süresini azaltmanın potansiyel fayda sağlayabilmesi oldu.

Bulgulara göre, günlük oturma süresinin bir saatini hafif düzeyde fiziksel aktiviteyle değiştirmek, kanserden ölüm riskinde yüzde 12'lik azalmayla ilişkilendirildi.

Glasgow Üniversitesi’nden araştırmanın başyazarı Dr. Frederick Ho, sonuçlara ilişkin şunları söyledi:

“Mevcut sağlık rehberleri genellikle orta veya yüksek yoğunluklu egzersizlere odaklanıyor. Ancak bulgularımız, oturma süresini hafif hareketlerle bölmenin bile metabolik dengeleri korumada ve kanser riskini azaltmada hayati önem taşıdığını gösteriyor.”

ARAŞTIRMA NEDEN-SONUÇ İLİŞKİSİNİ KANITLAMIYOR

Çalışmanın gözlemsel verilere dayandığı özellikle vurgulandı. Bu nedenle sonuçlar, uzun süre oturmanın doğrudan kansere veya kanserden ölüme neden olduğunu tek başına kanıtlamıyor; hareketsiz geçirilen süre ile risk arasındaki ilişkiye işaret ediyor.

Uzmanlar, özellikle masa başında çalışanların uzun süre kesintisiz oturmaktan kaçınmasını, gün içerisinde kısa yürüyüşler yapmasını ve oturma sürelerini hafif hareketlerle bölmesini öneriyor.