Uzun süre oturmak kalbe zarar verir mi? Uzmanı açıkladı: Spor yapmak tek başına yeterli değil

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Okay Abacı, gün içinde uzun süre hareketsiz kalmanın kalp ve damar sağlığı açısından önemli bir risk oluşturabileceğini belirterek, özellikle masa başında çalışanların uzun oturma sürelerini hareket molalarıyla bölmesi gerektiğini söyledi.

Günlük yaşamda masa başında geçirilen sürenin artması, araç kullanımı ve ekran karşısında uzun süre hareketsiz kalmanın kalp sağlığını olumsuz etkileyebileceğini belirten Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Okay Abacı, fiziksel aktivitenin yalnızca düzenli egzersizden ibaret olmadığını dile getirdi.

Uzun süre oturmanın kilo artışı, insülin direnci, yüksek tansiyon ve kolesterol gibi kalp-damar hastalıkları açısından önemli risk faktörleriyle ilişkili olabileceğini ifade eden Prof. Dr. Abacı, “Günün büyük bölümünü hareketsiz geçirmek metabolik sağlığı olumsuz etkileyebilir. Bu tablo zaman içerisinde kalp ve damar hastalıkları açısından riski artırabilir” dedi.

Kalp krizi riskinin tek bir nedene bağlı olmadığını aktaran Abacı, sigara kullanımı, hipertansiyon, diyabet, yüksek kolesterol, fazla kilo, aile öyküsü ve hareketsiz yaşamın birlikte değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

‘UZUN OTURMA SÜRELERİNİ HAREKET MOLALARIYLA BÖLÜN’

Özellikle masa başında çalışanların saatlerce aynı pozisyonda kalmaması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Abacı, “Çalışma sırasında belirli aralıklarla ayağa kalkmak, birkaç dakika yürümek, merdiven kullanmak veya telefon görüşmelerini ayakta yapmak gibi küçük değişiklikler bile gün içerisinde hareket miktarını artırabilir. Önemli olan uzun süre kesintisiz oturmamaktır” ifadelerini kullandı.

‘SADECE SPOR YAPMAK YETERLİ DEĞİL’

Düzenli egzersiz yapan kişilerin de günün geri kalanında hareketsiz kalmamaya dikkat etmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Abacı, “Haftada birkaç gün spor yapmak çok değerli ancak günün geri kalanında saatlerce oturmak doğru bir yaklaşım değil. Kalp sağlığı için hareketi günlük yaşamın tamamına yaymak gerekiyor” diye konuştu.

‘KALP SAĞLIĞI İÇİN HAREKETİ GÜNLÜK YAŞAMIN PARÇASI HALİNE GETİRİN’

Kalp ve damar hastalıklarından korunmada yaşam tarzı değişikliklerinin önemli olduğuna dikkati çeken Abacı, sözlerini şöyle tamamladı:

“Düzenli fiziksel aktivite, sağlıklı beslenme, sigaradan uzak durma, tansiyon, kan şekeri ve kolesterol değerlerinin kontrol altında tutulması kalp sağlığının temel unsurlarıdır. Özellikle masa başında çalışan kişiler, uzun süreli hareketsizliği günlük yaşamın doğal bir parçası olarak görmemeli. Küçük ama düzenli hareket alışkanlıkları kalp sağlığını korumaya katkı sağlayabilir.”