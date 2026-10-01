Yaşlılarda bu belirtilere dikkat: Ateş olmadan da enfeksiyonun habercisi olabilir

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Güven Çayyolu Tıp Merkezi İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Mustafa Özdemir, ileri yaştaki bireylerde enfeksiyon süreçlerinin gençlere kıyasla çok daha farklı ve gizli seyredebileceğine dikkat çekti.

Ailelerin ve bakım verenlerin yalnızca yüksek ateşe odaklanmaması gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Özdemir, kişinin alışılmış davranışlarındaki, beslenmesindeki ve günlük yaşam becerilerindeki ani değişikliklerin hayati önem taşıdığını ifade etti.

ENFEKSİYON FARKLI BELİRTİLERLE ORTAYA ÇIKABİLİR

Yaşlılarda enfeksiyon sırasında yüksek ateşin belirgin bir semptom olarak görülmeyebileceğini aktaran Uzm. Dr. Mustafa Özdemir, şu uyarılarda bulundu:

"Enfeksiyon denildiğinde çoğu kişinin aklına ilk olarak ateş gelir. Ancak ileri yaşta bu belirti her zaman görülmeyebilir. Bunun yerine ani dalgınlık, kafa karışıklığı, iştahsızlık, günlük işlevlerde gerileme veya solunumda değişiklik ortaya çıkabilir. Daha önce günlük işlerini yapabilen bir kişinin aniden zorlanmaya başlaması ya da çevresiyle iletişiminin değişmesi, nedeninin araştırılması gereken bir durumdur. Bu değişiklikleri yalnızca yaşlılığa bağlamak, altta yatan sağlık sorununun fark edilmesini geciktirebilir."

"KİŞİNİN NORMAL HÂLİNİ BİLMEK YOL GÖSTERİR"

Hasta yakınlarının ve bakım veren kişilerin detaylı gözlemlerinin teşhis sürecine büyük katkı sunduğunu belirten Özdemir, "Kişinin normalde nasıl iletişim kurduğunu, ne kadar yemek yediğini ve günlük işlerini ne ölçüde yerine getirebildiğini bilmek, yeni gelişen değişiklikleri fark etmeyi kolaylaştırır. Yakınlarının ’Her zamankinden farklı’ şeklindeki gözlemi önemlidir. Değişikliğin ne zaman başladığı ve nasıl ilerlediği konusunda verilecek bilgiler, değerlendirmeye yol gösterir" değerlendirmesinde bulundu.

HER KAFA KARIŞIKLIĞI ENFEKSİYON ANLAMINA GELMEZ

Ancak bu tür davranışsal ve fiziksel değişimlerin tek başına kesin bir enfeksiyon tanısı anlamına gelmediğinin de altını çizen Uzm. Dr. Özdemir, ani kafa karışıklığının farklı sağlık sorunlarından da kaynaklanabileceğini kaydetti.

Özdemir, "Dalgınlık veya kafa karışıklığı görüldüğünde doğrudan enfeksiyon sonucuna varılmamalıdır. Önemli olan, bu değişikliğin nedenini belirlemektir. Hekim değerlendirmesinde belirtilerin başlangıcı, kişinin mevcut hastalıkları, kullandığı ilaçlar ve muayene bulguları birlikte ele alınır. Gerekli tetkikler de bu değerlendirmeye göre planlanır" dedi.

İDRARDA BAKTERİ TESPİT EDİLMESİ TEK BAŞINA ANTİBİYOTİK GEREKTİRMEZ

Özellikle idrar tetkiklerinde sıklıkla yapılan hatalara ve gereksiz ilaç kullanımına değinen İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Mustafa Özdemir, klinik bulguların şart olduğunu vurguladı:

"İdrarda bakteri tespit edilmesi, tek başına idrar yolu enfeksiyonu tanısı koydurmaz ve her durumda antibiyotik kullanılmasını gerektirmez. Tedavi kararı, kişinin belirtileri ve klinik bulguları birlikte değerlendirilerek verilmelidir. Yalnızca bir tetkik sonucuna bakılarak antibiyotik başlanması, gereksiz ilaç kullanımına neden olabilir."

Yeni başlayan veya hızla ilerleme gösteren değişikliklerde vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini hatırlatan Özdemir, "Yaşlılarda ateşi beklemeyin; alışılmış hâlindeki ani değişikliği önemseyin. Bu değişiklikler kesin olarak enfeksiyon olduğu anlamına gelmez, ancak nedeninin değerlendirilmesini gerektirir. Kişinin her zamankinden farklı olduğunu fark etmek ve bunu gecikmeden hekimle paylaşmak, sağlık sorununun erken belirlenmesine yardımcı olabilir" diyerek sözlerini tamamladı.