Yaz aylarında kadın sağlığına dikkat: Uzmanından enfeksiyon riskine karşı 10 altın öneri

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte yükselen hava sıcaklıkları ve nem oranı, günlük yaşamı şekillendirirken bazı sağlık risklerini de beraberinde getiriyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Hasan Can Toyganözü, yaz aylarında kadınlarda sıkça görülen vajinal ve idrar yolu enfeksiyonlarına karşı önemli uyarılarda bulundu. Alınacak basit ama etkili önlemlerin günlük hayatın bir parçası haline getirilmesi gerektiğ vurgulayan Toyganözü, bu adımların hem enfeksiyon riskini azalttığını hem de yaz mevsiminin daha güvenli ve konforlu geçirilmesine katkı sağladığını belirtti.

"ISLAK MAYO VE TERLİ KIYAFETLER RİSKİ ARTIRIYOR"

Sıcak hava ve nemin bakteri ile mantarların üremesi için uygun zemin hazırladığını ifade eden Dr. Hasan Can Toyganözü, "Özellikle uzun süre ıslak mayo veya terli kıyafetlerle kalmak vajinal enfeksiyon riskini artırır. Kaşıntı, kötü kokulu akıntı, yanma ve tahriş gibi şikâyetlerin görülmesi halinde kendi kendine ilaç kullanmak yerine bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanına başvurulması önemlidir" dedi.

Genital bölge temizliğinde yapılan kulaktan dolma hatalara da değinen Toyganözü, hijyen amacıyla kullanılan parfümlü sabunların, spreylerin ve kimyasal içerikli ürünlerin vajinanın doğal florasını bozarak tam tersine enfeksiyon riskini artırabileceğini söyledi. Temizliğin yalnızca suyla veya hekim önerisi doğrultusunda uygun ürünlerle yapılmasını tavsiye eden uzman, pamuklu iç çamaşırlarının tercih edilmesi ve bunların düzenli değiştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

SIVI KAYBI İDRAR YOLU ENFEKSİYONUNU TETİKLİYOR

Sıcak havalarda terleme yoluyla vücudun daha fazla sıvı kaybettiğini hatırlatan Dr. Hasan Can Toyganözü, su tüketiminin ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti. Yeterli su içilmediğinde idrar yolu enfeksiyonları başta olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarının gelişebileceğini söyleyen Toyganözü, taze sebze ve meyvelerden zengin beslenmenin, aşırı şekerli gıdalardan kaçınmanın bağışıklık sistemini destekleyeceğini ifade etti.

Yaz aylarında en sık yapılan hatalardan birinin deniz veya havuz sonrasında uzun süre ıslak mayo ile kalmak olduğunu yineleyen Toyganözü, "Nemli ortam, mantar enfeksiyonlarının gelişimine zemin hazırlar. Bu nedenle yüzme sonrasında mümkün olan en kısa sürede kuru kıyafetlere geçilmesi gerekir. Ayrıca hijyen şartlarından emin olunmayan havuzların tercih edilmemesi de etkili bir önlemdir" diye konuştu.

BELİRTİLERİ HAFİFE ALMAYIN

Vajinal akıntıda renk veya koku değişikliği, idrar yaparken yanma, kasık ağrısı, ateş ya da şiddetli kaşıntı gibi belirtiler fark edildiğinde zaman kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurgulayan Dr. Hasan Can Toyganözü, erken teşhisin önemine dikkat çekerek, "Erken dönemde yapılan muayene ve doğru tedaviler, yaşam kalitesini artırırken daha ciddi sağlık sorunlarının gelişmesini de önleyecektir" şeklinde konuştu.

YAZ AYLARINDA KADIN SAĞLIĞINI KORUYACAK 10 ALTIN ÖNERİ

Dr. Hasan Can Toyganözü, yaz aylarında kadın sağlığını korumada büyük fark yaratacak 10 basit önlemi şu şekilde sıraladı: