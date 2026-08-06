Yaz aylarında tansiyon düşmesi neden olur? Bu belirtilere dikkat

Yaz aylarında etkisini artıran sıcak hava dalgaları, tansiyon ve kalp hastaları açısından ciddi sağlık riskleri oluşturabiliyor. Uzmanlar, damarların genişlemesi ve terlemeyle artan sıvı kaybının tansiyon dalgalanmalarına, çarpıntıya ve ritim bozukluklarına neden olabileceği konusunda uyarıyor.

SICAK HAVA TANSİYONU NASIL ETKİLİYOR?

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Cengiz Başar, vücudun sıcak havalarda ısı dengesini korumak için damarları genişlettiğini ve kalbin daha hızlı çalışmaya başladığını söyledi.

Başar, “Vücut ısısını düşürebilmek için damarlar genişler, kalp daha hızlı çalışır. Aynı zamanda terleme yoluyla ısı dışarı atılmaya çalışılır. Bu süreç, kalp ve damar sistemi üzerinde ciddi bir adaptasyon baskısı oluşturur” dedi.

Özellikle hipertansiyon ve kronik kalp hastalığı bulunan kişilerin sıcaklardan daha fazla etkilenebileceğini belirtti.

YAZ AYLARINDA EN SIK TANSİYON DÜŞMESİ GÖRÜLÜYOR

Damarların genişlemesi ve terlemeyle sıvı kaybının artması nedeniyle yaz aylarında en sık tansiyon düşüklüğü görüldüğünü ifade eden Başar, aşırı sıcak ve nemli havalarda tansiyonun ani şekilde yükselebileceğini de söyledi.

Başar, yoğun sıvı kaybı ve vücudun kendini yeterince serinletememesi durumunda stres yanıtı gelişebileceğini, bunun hipertansif krizlere yol açabileceğini kaydetti.

TANSİYON İLACININ DOZUNU KENDİNİZ DEĞİŞTİRMEYİN

Yaz aylarında kullanılan tansiyon ilaçlarının etkisinin değişebileceğini belirten Başar, hastaların doktor kontrolü dışında ilaç dozunu azaltmaması veya tedaviyi bırakmaması gerektiğini vurguladı.

Başar, “Kış aylarında uygun gelen ilaç dozu, yazın damarların doğal olarak genişlemesi nedeniyle fazla gelebilir ve tansiyonun tehlikeli seviyelere düşmesine yol açabilir. Özellikle idrar söktürücü içeren ilaçlar sıvı kaybını artırabilir” diye konuştu.

Tedavinin yaz başında kardiyoloji uzmanı tarafından yeniden değerlendirilmesini önerdi.

SIVI VE MİNERAL KAYBI RİTİM BOZUKLUĞUNU TETİKLEYEBİLİR

Terlemeyle birlikte yalnızca su değil; sodyum, potasyum ve magnezyum gibi minerallerin de kaybedildiğini belirten Başar, bu durumun kalbin elektriksel sistemini etkileyebileceğini söyledi.

Sıvı kaybının kan hacmini azaltarak tansiyon düşüklüğüne, mineral kaybının ise çarpıntı ve ritim bozukluklarına yol açabileceğini ifade etti.

SU TÜKETİMİ HERKES İÇİN AYNI DEĞİL

Tansiyon hastalarının yaz aylarında ortalama 2,5-3 litre su tüketmesinin uygun olabileceğini belirten Başar, bu miktarın kişinin sağlık durumuna göre değişmesi gerektiğini söyledi.

İleri evre kalp yetersizliği veya böbrek hastalığı bulunan kişilerde aşırı su tüketiminin akciğer ödemi ve vücutta sıvı birikmesine neden olabileceğini belirten Başar, günlük sıvı ihtiyacının doktor tarafından planlanması gerektiğini kaydetti.

BU BELİRTİLERİ HAFİFE ALMAYIN

Başar, sıcak havalarda şu belirtilerin alarm işareti olabileceğini belirtti:

Ani baş dönmesi, göz kararması, ayağa kalkınca bayılacak gibi olma, kulak çınlaması, ense ağrısı, göğüste baskı veya ağrı, düzensiz çarpıntı, aşırı halsizlik ve dikkat dağınıklığı.

Bu belirtilerin görülmesi halinde kişinin serin bir ortama alınması ve gerektiğinde sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini söyledi.

10.00-16.00 SAATLERİ ARASINDA DIŞARI ÇIKMAYIN

Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10.00 ile 16.00 saatleri arasında mümkün olduğunca dışarı çıkılmamasını öneren Başar, zorunlu durumlarda gölgede yürünmesi, açık renkli ve bol kıyafetler giyilmesi, şapka kullanılması ve yanınızda su bulundurulması gerektiğini ifade etti.

KLİMAYI 22 DERECENİN ALTINA DÜŞÜRMEYİN

Ani sıcaklık değişikliklerinin damarların hızla büzüşmesine neden olabileceğini belirten Başar, çok sıcak bir ortamdan aşırı soğutulmuş klimalı alana geçmenin tansiyon krizini, koroner damar spazmını ve kalp krizini tetikleyebileceğini söyledi.

Klima sıcaklığının 22-24 derecenin altına düşürülmemesi ve hava akımının doğrudan vücuda yönlendirilmemesi gerektiğini belirtti.

MADEN SUYU SEÇERKEN ETİKETİ KONTROL EDİN

Kalp ve tansiyon hastalarının aşırı tuzlu ve yağlı gıdalardan uzak durması, alkol ve kafein tüketimini sınırlandırması gerektiğini belirten Başar, maden suyu seçiminde de sodyum oranına dikkat edilmesini önerdi.

Sodyumu düşük, magnezyum ve kalsiyum oranı yüksek doğal maden sularının tercih edilebileceğini söyleyen Başar, şeker ve katkı maddesi içerebilen aromalı maden sularının önerilmediğini kaydetti.

YAZIN ACİL SERVİS BAŞVURULARI ARTIYOR

Başar, yaz aylarında tansiyon düşmesine bağlı bayılma, çarpıntı, ritim bozukluğu, sıcak çarpması, sıvı kaybı ve hipertansif kriz nedeniyle acil servis başvurularının arttığını belirtti.

Risk grubundaki kişilerin sıcak havalarda düzenli tansiyon takibi yapması ve tedbirli davranması gerektiğini vurguladı.