Yaz depresyonu nedir? Yaz depresyonu belirtileri nelerdir? Yaz depresyonuyla nasıl naşa çıkabilirsiniz?

29 Temmuz 2022 Cuma, 14:44

Çok özlediğimiz sıcak havalar geldi hatta yazı ortaladık. Kışın kasvetli havasını geride bırakmamıza rağmen birçok kişi kendini dönemsel olarak yaz aylarında daha yorgun ve mutsuz hissedebilir. Yaz hastalıklarının başında gelen yaz depresyonuna dair bilinmesi gerekenleri sizler için derledik. İşte önemli noktalarıyla yaz depresyonu nedir?

YAZ DEPRESYONU NEDİR?

Genellikle kış depresyonu olarak tanımlanan mevsimlere bağlı duygulanım bozukluğu, yaz depresyonu olarak da görülebilir. Yaz depresyonu, kış depresyonuyla karşılaştırıldığında ender görülen ve farklı belirtilerle ortaya çıkan bir duygulanım bozukluğudur.

Kış depresyonunun nedenleri de yaz depresyonuna oranla daha net açıklanabilmektedir. Bunun yanı sıra yaz depresyonunun da kış depresyonu gibi 24 saatlik günlük siklusun değişimi, genetik faktörler, stresle bağlantılı faktörler ya da bütün bunların kombinasyonu etken olabilmektedir.

YAZ DEPRESYONU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Yaz depresyonunun belirtileri kış depresyonundan farklıdır. İlkbahar sonları ve yaz başlarında kendini ortaya çıkarabilir.

Depresyon, ümitsizlik hali

İlgi ve istek kaybı

Anksiyete (endişe, kaygı)

Uykusuzluk

Aşırı hassasiyet, çabuk kızmak, sinirlilik

Heyecan, huzursuzluk, sözel ve motor etkinliklerde artış

İştah kaybı

Seksüel dürtülerde azalma

İntihara yönelik duygu ve düşünceler

YAZ DEPRESYONUYLA NASIL NAŞA ÇIKABİLİRSİNİZ?

Yaz ayları herkes için deniz, kum, eğlence üçgeninde geçmeyebilir. Tanı konulması için depresyon halinin yılın aynı döneminde birden fazla tekrarlanması gerekmektedir. Stresten mümkün olduğu kadar uzak durulması da bu dönemin daha rahat atlatılmasına yardımcı olacaktır. Eğer bu ruh hali, kişinin günlük işlerini yerine getirmesine engel oluyor ve bu durumu bir türlü önleyemiyorsanız mutlaka psikolojik destek almalısınız.