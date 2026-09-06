Yaz meyveleri sofradan ruh haline uzanıyor: 'Düzenli tüketenlerde depresyon ve anksiyete oranlarında düşüş görülüyor’

Cumhuriyet’e konuşan Diyetisyen Gürkan Hınız, meyve tüketimi ile ruh hali arasındaki ilişkiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hınız, düzenli ve doğru porsiyonlarda tüketilen taze meyvelerin psikolojik iyi oluşu destekleyebileceğini belirterek, özellikle kırmızı ve mor renkli meyvelerin içerdiği bileşenlere dikkat çekti.

‘DÜZENLİ TÜKETİM ÖNEMLİ’

Taze meyve tüketiminin ruh hali üzerindeki etkisine ilişkin değerlendirmede bulunan Hınız, son yıllarda yapılan çalışmaların bu konuda olumlu sonuçlara işaret ettiğini söyledi. Hınız, yaz meyvelerini düzenli tüketen kişilerde depresyon ve anksiyete oranında düşüşler görülebildiğini belirterek, “Buradaki önemli detay, yaz meyvelerinin aşırı tüketiminden ziyade sıklıkla, doğru porsiyonlarda tüketilmesi” dedi.

RENKLİ MEYVELER DİKKAT ÇEKİYOR

Çilek, böğürtlen, yaban mersini, kiraz ve erik gibi kırmızı ve mor renkli meyvelerin antioksidan ve polifenol içerikleriyle öne çıktığını belirten Hınız, bu bileşenlerin vücudun ve beynin sağlığında rol oynadığını ifade etti. Meyvelerde bulunan lifin de önemine değinen Hınız, özellikle bağırsak mikrobiyotası ile beyin arasındaki iletişime dikkat çekti. Hınız, liften zengin beslenmenin bağırsak mikrobiyotasını destekleyerek duygu durumu üzerinde dolaylı etkiler oluşturabileceğini söyledi.

YOĞUN GÜNLERDE DOĞAL ENERJİ KAYNAĞI

Stresli ve yoğun dönemlerde kişilerin enerji ihtiyacını karşılamak için çoğu zaman paketli ve rafine şeker içeren atıştırmalıklara yöneldiğini belirten Hınız, bunun yerine taze meyvelerin tercih edilebileceğini kaydetti. Meyvelerde bulunan doğal şeker, su ve lifin birlikte tüketilmesinin daha dengeli bir enerji sağlamaya yardımcı olabileceğini belirten Hınız, bunun zihinsel odaklanmaya da katkı sağlayabileceğini ifade etti.

YAZIN ENERJİNİN BİR NEDENİ DE MEYVELER OLABİLİR Mİ?

Yaz aylarında insanların kendilerini daha enerjik ve mutlu hissetmesinde güneş ışığı ve açık havada geçirilen zamanın yanı sıra beslenme alışkanlıklarının da etkili olabileceğini belirten Hınız, taze meyvelerin bu tablo içerisindeki rolüne dikkat çekti. Karpuz, kavun ve çilek gibi su oranı yüksek meyvelerin yaz aylarında sıvı alımına da katkı sağlayabileceğini söyleyen Hınız, susuzluğun baş ağrısı, sinirlilik ve zihinsel yavaşlama gibi etkiler yaratabileceğini belirtti. Hınız, yaz meyvelerinin içerdiği C vitamini, B6 vitamini ve antioksidanların da genel beslenme düzeni içerisinde beyin fonksiyonlarını destekleyen unsurlar arasında değerlendirilebileceğini ifade etti.