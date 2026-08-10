Yaz sıcaklarında böbrek taşı riskine dikkat!

Sıcak havaların etkisini artırmasıyla birlikte vücudun sıvı ihtiyacı da yükseliyor. Yeterli su tüketilmemesinin böbrek sağlığı üzerinde ciddi olumsuzluklara yol açabileceğini belirten Üroloji Uzmanı Op. Dr. Elmır Alıyev; terleme yoluyla yaşanan sıvı kaybının böbrek taşı, idrar yolu enfeksiyonu ve böbrek fonksiyonlarında bozulmayı tetikleyebileceğini söyledi.

Yüksek sıcaklıklarda idrar miktarının azalarak yoğunlaştığını ifade eden Alıyev, bu durumun minerallerin kristalleşmesine ve böbrek taşı oluşumuna zemin hazırladığını vurguladı. Özellikle geçmişinde böbrek taşı düşürenlerin ve ailesinde taş öyküsü bulunanların yaz aylarında çok daha dikkatli olması gerektiği kaydedildi.

"SUSAMA HİSSİ SIVI KAYBININ BAŞLADIĞINI GÖSTERİR"

Toplumda en sık yapılan yanlışlardan birinin sadece susama hissi oluştuğunda su içmek olduğunu aktaran Op. Dr. Alıyev, şu uyarılarda bulundu:

"Susama hissi ortaya çıktığında vücut aslında sıvı kaybı yaşamaya başlamıştır. Bu nedenle özellikle sıcak havalarda gün boyunca düzenli aralıklarla su içmek büyük önem taşır. Çay, kahve ve şekerli içecekler suyun yerini tutmaz. Özellikle açık havada çalışanlar, spor yapanlar ve ileri yaş grubundaki bireylerin sıvı tüketimine daha fazla özen göstermesi gerekiyor."

AŞIRI TUZ KULLANIMI BÖBREK TAŞINI TETİKLİYOR

Beslenme alışkanlıklarının da böbrek sağlığını doğrudan etkilediğine değinen Alıyev; işlenmiş gıdalar, hazır yiyecekler ve aşırı tuz kullanımının böbreklerin yükünü artırarak taş oluşumunu kolaylaştırdığına dikkat çekti.

Bel ve yan bölgede şiddetli ağrı, idrarda kan, yanma veya bulanıklık gibi şikayetlerin erken tanıda hayati önem taşıdığını hatırlatan Op. Dr. Alıyev, "Böbrekler sessiz çalışan organlardır. Belirtiler ortaya çıkmadan önce koruyucu önlemler almak her zaman en doğru yaklaşımdır" dedi.