Yazın en büyük tehlikelerinden biri susuzluk: 70 yaş üstüne kritik uyarı

Yaz aylarında etkisini artıran sıcak hava dalgaları ve kuraklık, sağlığı da tehdit ediyor. Uzmanlar, özellikle ileri yaştaki bireylerde susuzluk riskinin arttığına dikkat çekerken, doğru sıvı tüketimi ve klimaların bilinçli kullanılması gerektiğini vurguluyor.

YAŞ İLERLEDİKÇE SUSUZLUK RİSKİ ARTIYOR

İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Burak Uzel, yaş ilerledikçe vücudun su oranının azaldığını ve susama hissinin zayıfladığını belirtti.

Uzel, "30'lu yaşlarda vücudun toplam su oranı yaklaşık yüzde 60 iken, 70'li yaşlarda bu oran yüzde 50'lere kadar düşüyor. Bununla birlikte susama hissi zayıflıyor ve böbreklerin suyu tutma kapasitesi azalıyor. Bu nedenle yaşlı bireyler susuz kaldıklarını fark etmekte gecikebilir. Susamayı beklemeden düzenli su tüketmek hayati önem taşır" dedi.

GÜNLÜK SU İHTİYACI SICAK HAVADA ARTIYOR

Normal koşullarda günlük sıvı ihtiyacının kilogram başına yaklaşık 30 mililitre olduğunu belirten Uzel, 70 kilogram ağırlığındaki bir kişinin günde ortalama 2,1 litre sıvıya ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Sıcak havalarda terlemeyle birlikte su kaybının arttığını kaydeden Uzel, çay, kahve ve alkol gibi diüretik etkili içeceklerin suyun yerini tutmadığını, aksine sıvı kaybını artırabileceğini ifade etti.

BU DURUMLARDA DAHA FAZLA SU İÇİN

Uzel, şu durumlarda su tüketiminin artırılması gerektiğini belirtti:

Hava sıcaklıklarının ani yükseldiği günlerde

Ateşli hastalıklar sırasında

Aşırı terleme durumlarında

İshal ve kusma nedeniyle sıvı kaybı yaşandığında

Uçak yolculuklarında

Yoğun egzersiz ve fiziksel aktivite sonrasında

"KLİMA ÇARPMASI" DİYE BİR HASTALIK YOK

Halk arasında sık kullanılan "klima çarpması" ifadesinin tıbbi bir karşılığı olmadığını belirten Uzel, klimaların ortamın nemini azaltarak ağız ve burun kuruluğuna, solunum yollarında tahrişe ve kas ağrılarına neden olabileceğini söyledi.

KAPALI ORTAMLARDA ENFEKSİYON RİSKİNE DİKKAT

Klima kullanılan kapalı alanların düzenli havalandırılması gerektiğini vurgulayan Uzel, enfekte bir kişinin bulunduğu ortamlarda virüs ve bakterilerin dolaşımda kalarak bulaş riskini artırabileceğini belirtti.

Lejyoner hastalığının ise ev tipi split klimalarda oldukça nadir görüldüğünü ifade eden Uzel, bu enfeksiyonun daha çok otel, AVM ve büyük binalardaki merkezi klima sistemleriyle ilişkilendirildiğini kaydetti.

KLİMA KULLANIRKEN BUNLARA DİKKAT EDİN

Uzel, yaz aylarında klimaların güvenli kullanımı için şu önerilerde bulundu: