Yerli aşı Turkovac, Türkiye’de bile tercih edilmiyor

22 Temmuz 2022 Cuma, 04:00

Sağlık Bakanlığı ve Erciyes Üniversitesi tarafından koronavirüse karşı geliştirilen Turkovac aşısı, ülke genelinde isteyen yurttaşlara uygulanmaya devam ediyor. Ancak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından acil kullanım onayı verilen 11 aşı arasında Turkovac bulunmuyor. Turkovac’ın onay aldığı tek ülke ise Türkiye. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın hatırlatma dozu olarak Turkovac aşısını önermesine karşın uzmanlar sahadan gelen veriler doğrultusunda Turkovac aşısı yaptırma talebinin çok düşük olduğunu söyledi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Kocazeybek, Turkovac aşısının Sinovac aşısı gibi inaktif bir aşı olduğunu anımsatarak “Sinovac ile aynı prensipte olduğu için antikor seviyesi bu aşıda da giderek düşüyor” dedi. Kocazeybek faz-3 çalışmasının yeterli denekle yapılmadığını belirterek “Turkovac bir aşılama sürecinin gerekli süreçleri yeterince yapılmadan kullanıma açıldı. Aşının faz-3 çalışma sonuçları ve olgu sayıları bilimsel olarak açıklanmadı. Faz-3 çalışmalarının uluslararası yayınlarda yayımlanması lazım. Sahadan gözlemlediğimiz kadarıyla Turkovac yeterince kullanılmıyor. Bilimsel bir hassasiyet yerine ‘bizim aşımız’ duygularıyla yaptırılıyor” diye konuştu.

"RAPOR AÇIKLANMADI"

Türk Tabipleri Birliği (TTB) İkinci Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten, aşının varyantlar üzerindeki etkisine dair bilimsel bir veri olmadığına dikkat çekti. Ökten, “Kullanım onayı aldığı başka bir ülke yok. Turkovac’ın etkinlik ve koruyuculuk anlamında elinizde bilimsel veri yok” dedi.

TTB Halk Sağlığı Kolu ve Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Nasır Nesanır da “Aşının güvenli ve etkili olduğu konusundaki raporların kamunun erişebileceği biçimde yayımlanmaması, insanların Turkovac yaptırmamasında belirleyici olabilir” dedi