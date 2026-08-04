Yüzünüz sık sık kızarıyorsa dikkat! Rozasea olabilirsiniz!

Yaz aylarında güneş, sıcak hava ve çevresel etkenler nedeniyle yüzde kızarıklık ve hassasiyet şikâyetleri artabiliyor.

Uzmanlar, özellikle tekrarlayan kızarıklık, belirginleşen kılcal damarlar ve yanma hissinin kronik bir deri hastalığı olan rozaseanın belirtisi olabileceğine dikkat çekiyor.

ROZASEA KRONİK BİR CİLT HASTALIĞI

Halk arasında “gül hastalığı” olarak bilinen rozaseanın; yüzde kalıcı veya tekrarlayan kızarıklık, ani sıcaklık hissi, yanma, batma, kaşıntı, hassasiyet, belirgin kılcal damarlar ve akne benzeri kabarıklıklarla seyrettiğini belirten Tatar, hastalığın gelişiminde bağışıklık sistemi, deri bariyeri, damar ve sinir yapılarındaki aşırı yanıt ile çevresel faktörlerin etkili olduğunu söyledi.

DEMODEX YOĞUNLUĞU ALEVLENMEYİ TETİKLEYEBİLİR

İnsan cildinde doğal olarak bulunan Demodex adlı mikroskobik akarların bazı hastalarda rozaseanın alevlenmesine katkıda bulunabileceğini belirten Tatar, bu yoğunluğun deri bariyerini bozarak kızarıklık, yanma, batma ve kaşıntıya neden olabileceğini ifade etti.

Tatar, Demodex’in tek başına rozaseanın nedeni olmadığını da vurguladı.

GÖZLERİ DE ETKİLEYEBİLİR

Rozaseanın yalnızca ciltte görülmediğini belirten Tatar, kirpik diplerinde kepeklenme, göz kapaklarında kaşıntı, gözde yanma, batma, kuruluk ve yabancı cisim hissinin de hastalığa eşlik edebileceğini söyledi.

Bu belirtilerin zaman zaman alerjik göz hastalıklarıyla karıştırılabileceğini belirten Tatar, erken değerlendirme yapılmasının önemine dikkat çekti.

TEDAVİ KİŞİYE ÖZEL PLANLANIYOR

Rozasea tanısının çoğunlukla dermatolojik muayene ile konulduğunu belirten Tatar, gerekli durumlarda dermoskopi ve mikroskobik incelemelerden yararlanılabileceğini söyledi.

İltihaplı kabarıklıkların bulunduğu hastalarda topikal veya sistemik tedaviler uygulanabildiğini, kalıcı kızarıklık ve belirgin kılcal damarların ön planda olduğu vakalarda ise lazer ve ışık temelli uygulamaların tercih edilebildiğini kaydetti.

CİLT BAKIMINDA BU HATALARDAN KAÇININ

Tatar, yüzü sert sabunlarla yıkamanın, lif ve kese kullanmanın ya da yoğun peeling uygulamalarının cilt bariyerini bozarak şikâyetleri artırabileceğini söyledi.

Nazik temizleyiciler, düzenli nemlendirme ve güneşten korunmanın tedavinin önemli bir parçası olduğunu belirtti.

KİŞİSEL TETİKLEYİCİLER BELİRLENMELİ

Güneş, sıcak hava, ani ısı değişiklikleri, alkol, acılı yiyecekler, fermente veya mayalı ürünlerin rozasea belirtilerini artırabileceğini ifade eden Tatar, her besinin herkeste aynı etkiyi göstermediğini söyledi.

Gereksiz besin kısıtlamaları yerine kişisel tetikleyicilerin belirlenmesini önerdi.

TEKRARLAYAN KIZARIKLIĞI ÖNEMSEYİN

Tatar, yüzde tekrarlayan kızarıklık, ani yanma, batma, hassasiyet, kaşıntı veya kirpik diplerinde kepeklenme görülmesi halinde dermatoloji uzmanına başvurulması gerektiğini belirterek, erken tanı ve kişiye özel tedaviyle hastalığın kontrol altına alınabileceğini söyledi.