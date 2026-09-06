Zayıflama iğnelerinde, ‘Daha fazla kullanırsam daha hızlı zayıflarım’ mantığı yanlış:Bilinçsiz doz artışı en tehlikelisi

Son yıllarda obezite tedavisinde önemli bir seçenek haline gelen ve kamuoyunda “zayıflama iğnesi” olarak bilinen GLP-1 grubu ilaçlar, kilo vermek isteyenlerin yoğun ilgisini çekiyor. Ancak uzmanlar, bu ilaçların sosyal medya veya arkadaş tavsiyesiyle kullanılmasının ciddi riskler taşıdığı konusunda uyarıyor.

İç hastalıkları uzmanı Dr. Ferhat Çetin, söz konusu ilaçların yalnızca iştah azaltıcı ürünler olmadığını belirterek metabolizma, hormon dengesi ve kan şekeri üzerinde etkili güçlü tıbbi tedaviler olduğuna dikkat çekti. Çetin, bilinçsiz kullanımın pankreas, safra kesesi ve sindirim sistemi başta olmak üzere organlarda sorunlara yol açabileceğini söyledi.

UZMAN KONTROLÜ ŞART

Zayıflama iğnelerinin herkes için uygun olmadığını belirten Çetin, tedaviye başlanmadan önce kişinin sağlık geçmişinin ayrıntılı biçimde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Çetin, internetten edinilen bilgilerle tedaviye başlamak, doz değiştirmek veya ilacı kontrolsüz şekilde temin etmenin ciddi sağlık riskleri oluşturabileceğini aktardı. Tetkikler önemli Tedavi öncesinde kan şekeri, HbA1c, kolesterol ve trigliserid düzeylerinin yanı sıra karaciğer, böbrek ve tiroit fonksiyonlarının değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Çetin, gerekli durumlarda safra kesesi ve pankreasın ultrasonografiyle incelenmesi de olası risklerin belirlenmesine yardımcı olabileceğini söyledi.

Çetin, daha önce pankreatit geçirenler, safra taşı veya safra yolu hastalığı bulunanlar, medüller tiroit kanseri açısından risk taşıyanlar ve ileri düzey mide-bağırsak hastalığı olanların mutlaka doktor tarafından değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Çetin, kalp-damar hastalıkları, yüksek trigliserid, kronik alkol kullanımı ya da ailede pankreas ve safra hastalığı öyküsü bulunan kişilerde de ayrıntılı değerlendirmenin önem taşıdığını belirtti.

ŞİDDETLİ KARIN AĞRISI VARSA

Uzmanın kontrolü dışında doz artırmak, en tehlikeli hatalardan biri. Çetin, hızlı doz artışının bulantı, kusma, şiddetli midebağırsak yakınmaları ve sıvı kaybına neden olabileceğini belirtti. Çetin, ilacın düzensiz kullanılmasının veya enjeksiyon günlerinin değiştirilmesinin de tedavinin etkinliğini azaltabileceğine değindi. Çetin, özellikle şiddetli ve geçmeyen karın ağrısı, sürekli kusma, sarılık, koyu renk idrar veya yüksek ateş gibi belirtilerde pankreas ya da safra yollarıyla ilgili ciddi bir sorun söz konusu olabileceğini kaydetti.