DEM Partili Çandar'dan 'LGBTİ+ operasyonları' yorumu: İktidarı ‘unuttu’, Erdoğan’a referans verdi

'Ailem Güvende' adı altında başlatılan ve LGBTİ+ derneklerini hedef alan operasyonlarda onlarca kişi gözaltına alındı.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, söz konusu operasyonlara 'tepki' gösterdi.

İktidarın sistematik biçimde tüm muhalefete yönelik operasyonlarını 'provokasyon' olarak yorumlayan Çandar, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a referans vermeyi de ihmal etmedi.

Çandar şunları yazdı:

"Aileyi korumak bahanesi, daha doğrusu yalanı altında gerçekleştirilen LGBTİ+ operasyonlarının tarihte örneği var. 1933-35 yılları arasında Nazi Almanya'sında yapıldı! Hukuk dışıdır. İnsanlık dışıdır.

Barış akademisyenlerinin Uluslararası Af Örgütü'nün, MLSA'nın (Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği) sosyal medya hesaplarını kapatmak neyin nesi...

Bütün bu faşizan uygulamalar, Cumhurbaşkanı'nın sözünü ettiği "Süreç"e karşı girişilen provokasyonların ta kendisidir. Uyanık olalım."