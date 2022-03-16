Eski Ülkü Ocakları Başkanı Çağrı Ünel'e saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti
Mersin'de eski Ülkü Ocakları İl Başkanı Çağrı Ünel’e bir banka önünde bıçaklı saldırı gerçekleşti. Ünel saldırıya silahla karşılık verdi. Ünel'in silahından çıkan kurşunlarla 2 kişi hayatını kaybetti.
Olay, dün öğle saatlerinde, Toroslar ilçesi Kuvayı Milliye Caddesi'nde meydana geldi. Mersin eski Ülkü Ocakları Başkanı Çağrı Ünel, iddiaya göre Toroslar’da bankamatikten para çektiği sırada 4 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.
Ünel’in silahla karşılık vermesi sonucu saldırganlardan biri olay yerinde hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Bıçaklı saldırı sonrasında yaralılardan biri de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
KRT'nin haberine göre, saldırganların 5-6 kişilik bir grup olarak Adana Ülkü Ocakları'ndan geldikleri, bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdikleri belirtildi.
Saldırı esnasında bir kişinin de olayın görüntülerini kaydettiği ve bu videonun polisin elinde olduğu ifade edildi.
Olaydan sonra Çağrı Ünel, polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili birçok kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.
EMİR GENEL MERKEZDEN İDDİASI
Habere göre MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz ile Ünel'in ters düştüğü biliniyordu. Saldırganları da Kılavuz'un azmettirdiği iddia edildi.
Saldırının MHP Genel Merkezi'ne; Olcay Kılavuz ve mevcut Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'a uzanabileceği öne sürüldü. Kılavuz'un, 2020 Nisan ayına kadar Ülkü Ocakları Genel Başkanı olan Sinan Ateş'i bu görevinden istifa ettirdikten sonra yerine Yıldırım'ı getirttiği biliniyordu.
MERSİN'DE 'KILAVUZ' OPERASYONLARI
Mersin Ülkü Ocakları Başkanlığında koltuğunu devreden Çağrı Ünel’in ardından Silifke Ülkü Ocağı Başkanı MHP’li Olcay Kılavuz’u suçlayarak istifa etmişti. Anamur, Bozyazı ve Taşucu Ocak Başkanları da 'mecburi' istifalarını duyurmuştu. Mersin'de Ocak Başkanlarının istifaları Kılavuz'un operasyonu olarak değerlendirilmişti.
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