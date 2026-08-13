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Son Dakika... Erdoğan, İmralı heyeti ile görüşecek

Son Dakika... Erdoğan, İmralı heyeti ile görüşecek

13.08.2026 09:52:00
Güncellenme:
ANKA
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Son Dakika... Erdoğan, İmralı heyeti ile görüşecek

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, bugün saat 16.00'da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe'de bir araya gelecek.
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TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, bugün Beştepe'de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. Görüşme saat 16.00'da yapılacak.

'ÇERÇEVE YASA' SONRASI İLK GÖRÜŞME

Kamuoyunda “çerçeve yasa” olarak anılan “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi”, TBMM’de görüşülerek kabul edildi. Çerçeve yasanın Meclis’ten geçmesinin ardından gözler, sürecin bundan sonraki aşamalarına ve İmralı Heyeti’nin siyasi temaslarına çevrildi. Pervin Buldan ve Mithat Sancar’dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti’nin Erdoğan ile bugün yapacağı görüşmede de sürecin uygulanmasına ilişkin başlıkların gündeme gelmesi bekleniyor.

İlgili Konular: #Recep Tayyip Erdoğan #İmralı #Dem Parti

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